Yargıda yeni dönem: Avukatlar video konferans yöntemiyle duruşmaya katılabilecek

Adalet Bakanlığı'nın avukatların işlerini kolaylaştırmak için uygulamaya koyacağı e-duruşma sisteminde avukatlar UYAP Avukat Portal'dan duruşma sorgula menüsü aracılığı ile duruşmalarını sorguladıktan sonra ilgili duruşmaya, duruşmadan 24 saat öncesine kadar gerekçesini de yazarak talebi gönderebilecek.

Hakimin UYAP üzerinden talebi kabul etmesi halinde duruşma video konferans ile yapılacak. E-duruşma, mahkemenin sistemi aktif hale getirmesi ile başlayacak.

İLK TESTİ BAKAN VE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI YAPTI

E-duruşmanın ilk testi bugün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun da katıldığı temsili bir duruşmada yapıldı.

Yazılımı tamamen Adalet Bakanlığı mühendislerince yapılan e-duruşma sisteminde avukatlar elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yaptıktan sonra e-duruşmaya katılabilecek.

Avukatların video konferans ile bağlandıktan sonra bilgileri ve fotoğrafı mahkeme hâkimince UYAP sistemi üzerinden teyit edilmesinin ardından duruşma başlayacak.

YÜZ TARAMA VE PARMAK İZİ DE EKLENECEK

E-duruşmada yüz tarama ve parmak izi gibi güvenlik önlemlerinin ileriki aşamalarda sisteme eklenmesi planlanıyor. E-duruşma sistemine bilirkişilerin ve uzmanların bulundukları yerden katılmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Ayrıca e-duruşma sistemi CELSE uygulaması ile tam uyumlu çalışacak.