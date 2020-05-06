Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs, kanser ve parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

06.05.2020 09:25 | Son Güncelleme: 06.05.2020 09:47

SGK kapsamında yapılan düzenlemeye ilişkin bilgileri paylaşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Koronavirüs, kanser ve parkinson gibi bir çok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.

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BEDELİ KARŞILANAN YURT İÇİ İLAÇ SAYISI 8.594'E ULAŞTI

Bakan Selçuk, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurt içi ilaç sayısı 8.594'e ulaştı" ifadelerini kullandı. Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini vurgulayan Selçuk, geri ödeme listesine alınan ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulundu.

1 KORONAVİRÜS, 4 KANSER VE 7 PARKİNSON İLACI LİSTEDE

Yapılan düzenlemeyle, geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 4 kanser, 7 parkinson ilacı ve bir de koronavirüs hastalığının tedavi protokolünde kullanılan "oseltamivir" etken maddeli sistemik antiviral ilaç bulunuyor.