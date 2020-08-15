Son Dakika | 3 kişinin öldüğü kazada yaralanan genç de kurtarılamadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Aycan Kısacık (29) yönetimindeki araç virajda kontrolden çıkıp direğe çarptı. Doktorların tüm çabalarına rağmen sürücü Kısacık ve arkadaşlarından Mert Can Çoban (21) ile Mehmet Şahin (22) kurtarılamadı. Hastaneye kaldırılan Burak Geçimli (22) ise 25 günün ardından yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 20 Temmuz Pazartesi günü, saat 02.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yeniceköy'den İnegöl'e giden Aycan Kısacık yönetimindeki 16 SCU 95 plakalı otomobil, aşırı hızlı girdiği virajda kontrolden çıktı. Otomobil yol kenarındaki beton direğe çarptı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Hurdaya dönen otomobilde, sürücü Kısacık ile beraberindeki arkadaşları Burak Geçimli, Mert Can Çoban ve Mehmet Şahin ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan 4 yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarılarak, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan Aycan Kısacık, Mert Can Çoban ve Mehmet Şahin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

25 GÜNLÜK MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yoğun bakımda tedaviye alınan Burak Geçimli de 25 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti.

Çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedilen kazayla ilgili jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma sürüyor.