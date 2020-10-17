Son Dakika! 12 sivilin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Aliyev'den ilk açıklama: Onları köpek kovar gibi kovacağız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Gence'deki saldırısının ardından ulusa sesleniş konuşması yapıyor.

Aliyev'in açıklamalarından satır başları:

"Ermenistan yönetiminin faşist amacını gösterdi. Ermenistan her gün şehirlerimize ateş açıyor. Vatandaşlarımızı öldürülüyor. 2 binden fazla ev zarar gördü. Ermenistan yönetimi savaş suçu işliyor. Balistik füze sistemleriyle sivilleri vurmak savaş suçudur.

"ERMENİSTAN BU KADAR SİLAHI NEREDEN TEMİN ETTİ?"

Ermenistan'a savaş sahasında cevap vereceğiz. İntikamımızı savaş meydanında alacağız. Bütün Azerbaycan halkı vatanseverlik gösteriyor. Ermenistan topraklarımızdan çıkarılacak. Kendi istekleriyle topraklarımızdan çıkmazlarsa biz onları köpek kovar gibi kovalarız. Daha büyük hacimde düşmanın askeri teçhizatı imha edildi. Savaş sahasında tam üstünlüğü elde ettik. Ermenistan bu kadar silahı nereden temin etti? Ermenistan'ı kim silahlandırıyor, bunu merak ediyoruz. Ermenistan'a kaçak yollardan silah ve teçhizat yollanıyor"

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