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Son dakika: 1 Mayıs anısına çelenk bırakmak için Taksim'e çıkmak isteyen DİSK Başkanı dahil 15 kişi gözaltına alındı

Son dakika: 1 Mayıs anısına çelenk bırakmak için Taksim'e çıkmak isteyen, aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

01.05.2020 10:21 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:56

DİSK Genel Merkezi önünde toplanarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen grup gözaltına alındı.

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle DİSK yöneticileri Beşiktaş'taki genel merkez binası önünde toplandı. Grup, Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Ancak polis, sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlattı.

Valiliğin de yürüyüşe izin vermediğini belirten polis, gruptan temsilcileri araçlarla Kazancı yokuşuna götürülebileceğini belirtti. Ancak grup yürümekte ısrar edince arbede çıktı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da bulunduğu 15 kişi gözaltına alınarak polis minibüsüne bindirildi. Gözaltına alınanlar emniyet müdürlüğüne götürüldü.