Sömestir nasıl yazılır? TDK'ya göre somestır mı, sömestir mi?

Sömestir kelimesini gün içerisinde genellikle kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Somestır nasıl yazılır? Somestır mı, sömestir mi? TDK'ya göre sömestir kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

SÖMESTİR NASIL YAZILIR? SOMESTIR MI, SÖMESTİR Mİ?

Somestır nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "sömestir" şeklindedir.

Somestır: Yanlış

Sömestir: Doğru

TDK'YA GÖRE SÖMESTİR NE DEMEK?

sömestir

isim, eğitim bilimi, Fransızca semestre

Yarıyıl:

"Yakında dönmesi lazım. Sömestir tatili sona eriyor." - Ahmet Ümit