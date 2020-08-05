Sömestir nasıl yazılır? TDK'ya göre somestır mı, sömestir mi?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "somestır". Peki, sömestir nasıl yazılır? TDK'ya göre sömestir mi, somestır mı yazılır?
05.08.2020 15:06 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:52
Sömestir kelimesini gün içerisinde genellikle kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Somestır nasıl yazılır? Somestır mı, sömestir mi? TDK'ya göre sömestir kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
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SÖMESTİR NASIL YAZILIR? SOMESTIR MI, SÖMESTİR Mİ?
Somestır nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "sömestir" şeklindedir.
Somestır: Yanlış
Sömestir: Doğru
TDK'YA GÖRE SÖMESTİR NE DEMEK?
sömestir
isim, eğitim bilimi, Fransızca semestre
Yarıyıl:
"Yakında dönmesi lazım. Sömestir tatili sona eriyor." - Ahmet Ümit