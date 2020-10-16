Sol Yanım dizisi ne zaman başlıyor? Sol Yanım oyuncuları ve konusu
Sol Yanım adlı yeni dizi Star TV'de ekrana gelmek için gün sayıyor. Peki, Sol Yanım oyuncuları kim, konusu ne? Diziseverlerin merakla beklediği Sol Yanım dizisi ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...
Sol Yanım dizisi Cansel Elçin, Defne Samyeli gibi isimlerle Star TV'de ekrana gelecek. Öte yandan dizinin genç oyuncuları da dikkat çekiyor. Sol Yanım dizisi hangi gün başlıyor? Sol Yanım oyuncu kadrsunda kimler var?
SOL YANIM NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Star Tv'nin heyecanla beklenen dizisi Sol Yanım adlı dizi, başarılı oyuncu kadrosuyla dizi takipçileriyle buluşmak için gün sayıyor. Sol Yanım dizisinin ne zaman ekrana geleceğine yönelik henüz bir tarih belirtilmedi, ayrıca konusu hakkında da bir ayrıntı verilmedi.
SOL YANIM OYUNCULARI
Televizyon ekranlarına yeni adım atacak olan Sol Yanım dizisi, BKM yapımcılığında ve Serdar Gözelekli yönetmenliğinde yayınlanacak. Dizinin senaryosu ise Melis Civelek tarafından kaleme alındı. İşte, oyuncu kadrosu:
Özge Yağız
Tolga Mendi
Cemre Baysel
Defne Samyeli
Cansel Elçin
Deniz Barut
Esra Bezen Bilgin
Emre Bey
Benian Dönmez
Taner Rumeli
Feyza Civelek
Oktay Çubuk
Ecem Atalay
Aleyna Şen
Seda Akman
Emre Dinler