Sol Şerit oyuncuları kim? Sol Şerit nerede ve ne zaman çekildi? Sol Şerit filmi konusu

Sol Şerit filmi 2016 yapımı komedi ve macera filmidir. Üç arkadaşın başından geçen yol macerasına odaklanılan filmde, çocukluk çağından beri birbirinden ayrılmayan üç arkadaş Cem, Barış ve Volkan; Cem'in düğünü için Ankara'dan Denizli'ye yola çıkmaya hazırlanırlar. Olaylar da burada başlar. Sol Şerit konusu nedir?

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SOL ŞERİT OYUNCULARI

Düğün için yola çıkmaya hazırlanan bir arkadaş grubunun ve düğün evindekilerin yaşadıkları bir dizi olayı mizah dolu dille anlatan Sol Şerti filmi oyuncuları:

Cem Aksakal

Sertan Erkaçan

Memetcan Diper

Deniz Baysal

Ceyda Ateş

Hazal Türesan

Sermet Yeşil

Alper Baytekin

Serkan Genç

Burak Satıbol

Fatih Al

Taner Rumeli

Özgürcan Çevik

Ayten Uncuoğlu

Hikmet Karagöz

Nadim Güç

Atilla Doğukan Türkyılmaz

Selin Şekerci

Emre Ertunç

SOL ŞERİT FİLMİ KONUSU

Çocukluktan beri arkadaş olan Cem, Barış ve Volkan, Cem'in düğünü için Ankara'dan Denizli'ye doğru yola çıkmaya hazırlanmaktadır. Fakat daha yolculuk başlamadan aksilikler başlar. Düğüne yetişmek zorunda olan kahramanlarımızın başına türlü belalar gelirken, düğün evindeki krizler de komik ve macera dolu bir yol hikâyesine eşlik edecektir. Bu eğlenceli ve komik yol hikâyesinin sonu bir düğüne mi yoksa bir bilinmeze mi çıkacaktır?

SOL ŞERİT NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

İnci Balabanoğlu Ahiska'nın yönetmenliğini yaptığı komedi filmi Sol Şerit, 25 Mart 2016 yılında vizyona girdi. Filmin çekimleri ise Denizli ve Ankara'da yapıldı.