Sokrat St Emre Aydın - Bu sefer sorun bende şarkı sözleri

Sokrat St ile Emre Aydın'ın şarkısı "Bu Sefer Sorun Bende" 30 Ekim'de dinleyiciyle buluşacak. Sokrat St son zamanlarda rap müzik yaptığı şarkılarla dinleyici kitlesini daha da artırırken, Emre Aydın'da kendi etkileyici tarzını raple karıştırarak başarılı işlere imzasını atmaya devam ediyor. Başarılı iki isimin yeni şarkısının da teaserı yayınlandı. Peki, Sokrat St Emre Aydın - Bu sefer sorun bende sözleri neler?

SOKRAT ST EMRE AYDIN BU SEFER SORUN BENDE SÖZLERİ

30 Ekim tarihinde dinleyiciyle buluşacak olan şarkının teaserında Emre Aydın'ın seslendirdiği yeri duymaktayız ve şarkı sözlerinde şunlar yer alıyor:

"kala kala bana bi' şarkıdan

bi'kaç yalan bi'kaç kırık

ben çarparım kendime

soramam"

SOKRAT ST EMRE AYDIN BU SEFER SORUN BENDE KAMERA ARKASI

düzenleme :Murat Acar

klip yönetmeni : Sarp Palaur

mix ve mastering : Kadim Tekin

EMRE AYDIN KİMDİR?

Emre Aydın 2 Şubat 1981 yılında Isparta'da doğdu.

İlköğrenimini Isparta Mustafa Şener İlköğretim Okulunda gördü.Liseyi Antalya Anadolu Lisesi'nde bitirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde eğitim gördü. 2002 yılında Sing Your Song beste yarışmasında 6.Cadde isimli grubuyla Türkiye birincisi oldu. 5 Ekim 2003 tarihinde solistliğini ve şarkı yazarlığını üstlendiği grubu 6.Cadde`yle ilk ve tek albümlerini yayınladı. Aynı yıl gruptan ayrıldı.

Aynı dönem internet üzerinden yayınladığı "Belki Bir Gün Özlersin" isimli şarkısıyla özellikle genç kesim tarafından tanındı. Solo kariyerinin ilk çalışması olan "Afili Yalnızlık" albümü 10 Ekim 2006'da Sony Music BMG/GRGDN tarafından yayınlandı.

İlk klip albüme de adını veren "Afili Yalnızlık" şarkısına Yon Thomas tarafından çekildi. Klipte Emre Aydın yerine ünlü oyuncu Şebnem Dönmez rol aldı. Ardından; "Kim dokunduysa sana ona git", "Git", "Belki bir gün özlersin" , "Bu Kez Anladım" ve son olarak "Dayan Yalnızlığım" şarkılarına klip geldi. Emre Aydın çektiği video kliplerle birçok müzik listesinde üst sıralara yerleşti.

Sanatçı en iyi çıkış, en iyi albüm, en iyi yorumcu gibi birçok dalda ödül kazandı. Gripin'in albümünde yer alan ve Emre Aydın'ın da eşlik ettiği "Sensiz İstanbul'a Düşmanım" parçası 11. İstanbul FM Altın Ödülleri töreninde En iyi şarkı, beste ve söz ödülünü almıştı.Ayrıca Emre Aydın MTV Avrupa Müzik Ödülleri 2008 'da Dima Bilan, Leona Lewis gibi önemli sanatçıları alt sıralarda bırakarak 1. oldu.Emre; ikinci konsept albümünün temasını efkar olarak isimlendirdi.

Emre Aydın'ın 2010 yılında çıkardığı Falling Down isimli İngilizce teklisi, Türkiye ve yurt dışında dijital ortamda satışa sunulmuştur.Ony Music ile albüm yapım ve menajerlik hizmetleri anlaşması imzalayarak tüm çalışmalarına sadece Sony Music bünyesinde devam etme kararı alan Emre Aydın yeni albümünün habericisi olan "Bu Yağmurlar" adlı şarkısını radyolar ve dijital ortam üzerinden müzik sevenlerle buluşturdu. Bu Yağmurlar, TTNET Müzik servisinin internet sitesinde en çok indirilen ve dinlenilen şarkılar arasında yer almayı başardı.Albüm çıkışından hemen önce Çatalca'da 20 saatlik bir çalışma ile Murad Küçük yönetmenliğinde kliplendirilen "Bu Yağmurlar" adlı şarkı radyolar ve müzik kanallarında en çok yayımlanan şarkı olarak zirvedeki yerini aldı.

2012 yılı şubat ayında Sony Music 'den ayrılıp menajeri Fadıl Dinçer ile birlikte 565 Yapım adında kendi müzik şirketini kurmuştur. Mart ayında bu şirketten DMC Müzik ile ortak yapım olarak Beni Biraz Böyle Hatırla isimli single çalışmasını yayınlamıştır. Albümde sözü kendisine müziği Nikos Papadopoulos'a ait olan "Beni Biraz Böyle Hatırla" ve söz ve müziği Gülden Mutlu'ya ait olan "Soğuk Odalar" isimli parçayı Gülden Mutlu ile düet yaparak seslendirmiştir. Bu çalışma TTNET Müzik'te yayınlandıktan 5 gün sonra en çok indirilen albüm olurken ve "Soğuk Odalar" da en çok indirilen şarkı listesinde bir numaraya yerleşmiş ve resmi müzik listelerinde 4 hafta üst üste olmak üzere toplamda 6 hafta zirvenin sahibi olmuştur. Single'ın diğer parçası "Beni Biraz Böyle Hatırla" da kıiplendirilmesinin hemen sonrasında listelerde bir numarayı çıkmayı başarmıştır.

Emre Aydın'ın Mats Valentin ve Mustafa Ceceli prodüktörlüğünde hazırlanan üçüncü solo albümü "Eylül Geldi Sonra" 17 Aralık 2013 tarihinde yayınlandı. Çalışmaları İsveç (Stockholm) ve İstanbul'da tamamlanan albümde "zamanr" temasını ele alan Emre Aydın, söz ve müziği kendisine ait şarkıların yanı sıra; Sezen Aksu ve Zülfü Livaneli'nin "Belalım" ve Nazan Öncel'in "Geceler Kara Tren" şarkılarına da albümünde yer verdi.

Albümün ilk video klibini "Eyvah" adlı şarkısına çeken Emre Aydın, yayınlanmasının hemen ardından dijital ve fiziki satış listelerinde hızla zirveye yükselen albümü sonrası tanıtım projeleri ve konserlerine devam etmektedir. Albümün çıkmasını takip eden haftalarda dijital müzik dinleme platformu TTNET Müzik'te albümün tüm şarkıları en çok indirilen şarkılar listesinde ilk 10'u alarak büyük bir başarı yakaladı.

Bir Pazar Kahvaltısı, ünlü Türk pop/rock sanatçısı Emre Aydın ile ünlü pop/rock grubu Model'in ortaklaşa hazırladığı DMC etiketiyle piyasaya sürülen tekli çalışmasıdır. 21 Kasım tarihinde klip teaser'ı yayınlanan tekli 24 Kasım tarihinde klibiyle birlikte piyasaya sürülmüştür. Söz ve müziği Can Temiz'e ait olan şarkının düzenlemesini Ozan Çolakoğlu yaparken klip yönetmenliğini Emre Aydın üstlenmiştir.

Diskografi

6. Cadde (2003)

Afili Yalnızlık (2006)

Kâğıt Evler (2010)

Beni Biraz Böyle Hatırla (2012)

Eylül Geldi Sonra (2013)

Ölünmüyor (2016)

Sen Beni Unutamazsın (2016)

SOKRAT ST. KİMDİR?

Ülkemizde en çok dinlenen rapçilerden biri olan başarılı isim Sokrat St gerçek adıyla Samet Gönüllü, 30 Haziran 1989 Trabzon doğumludur. Şiir yazarak rap müziğe başlayan sanatçı, ülkemizde en çok dinlenen rap sanatçılarından biri haline gelmiştir.

Bir süre Rap ve Rock müzik vokalistliği yapan Sokrat St önceleri hobi olarak gördüğü işi öğrenerek, rap müzik dünyasında ön plana çıkmayı başarır.

2004 yılında ilk kaydını alan Sokrat St daha sonrasında Cumali Efrah ve Kamufle isimli rap sanatçılarıyla Dikkat Records isimli grubu kurmuştur.

2 yıl stüdyoda kayıtlar alan ve yeni veda parçalarına imza atan ünlü rap sanatçısı adını underground rap dünyasında duyurmaya başlamıştır.

Daha sonra Blue Organizasyon ve Menajerlik ile çalışmaya başlamıştır. Bu sayede Türkiye'de bir ilki gerçekleştirirler. Blue Organizasyon Türkiye Turnesi'ne katılır. Son albümü olan "Kara Suratlarla Şiirler Arası Yolculuk" isimli albümü internet üzerinden 30 bin kez indirilmiştir. 2010 yılında rekor kıran bu albümden sonra müzik çalışmalarına aynı hızda devam etmektedir.

ŞANIŞER KİMDİR?

Gerçek adı Sarp Palaur olan rapçi, 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelendi. Aslen İzmirli olan Şanışer, İlköğretim ve ortaokul eğitimini İstanbul'da tamamladı ve ardından Antalya'ya yerleşti. 2005 senesinde Muğla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Seyahat İşletme Bölümü'nde eğitim hayatını tamamladı.

Bugüne kadar; Otuzuncu Gün, Açık Ve Net, LUDOVICO II isimli albümleriyle hayranlarının karşısına çıkan isim, Susamam ile yine gündem oldu.

Ünlü rapçi Sezen Aksu, Cem Adrian gibi başarılı isimlerle de düet yapmıştır.