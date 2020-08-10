İki aile, 'vişne şurubundan çıkan duman' nedeniyle sokak ortasında kavga ettiler

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ekmek evinde vişne şurubu hazırlarken çıkan duman nedeniyle Tekdemir ve Tokdemir aileleri arasında kavga çıktı. Sokak ortasında yaşanan tekmeli-yumruklu kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olayda Tekmedir ailesinin bazı üyeleri hafif yaralandı, 4 kişi de gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Başkarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Tekdemir ve Tokdemir aileleri arasında, bahçe içindeki ekmek evinde bulunan ocakta kaynatılan vişne şurubunun dumanının etrafa yayılması nedeniyle tartışma çıktı.

YUMRUK VE TEKMELERLE SALDIRDILAR

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, kalabalık iki ailenin üyeleri sokak ortasında birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Bazı mahalle sakinleri kavgayı ayırmaya çalışırken, polise de haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri kavgaya güçlükle ayırırken, olayda hafif şekilde yaralanan Süleyman Tekdemir, annesi Fikriye Tekdemir ile Ahmet Tokdemir, sağlık ekiplerince Servergazi ile Denizli Devlet Hastanesi'nekaldırıldı. Polis ekiplerinin yatıştırdığı kavga sonrası mahallede güvenlik önlemi alındı.

Polis, olaya karıştığını belirlediği 4 kişiyi gözaltına aldı.

KAVGA KAMERADA

İki aile arasında, duman nedeniyle çıkan kavga bir marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, kalabalık iki aile üyelerinin sokak ortasında birbirlerine yumruklarla ve tekmelerle saldırması yer aldı.