Sokağa çıkma yasağına uymayan Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın doğum günü kutlamasına katıldı

Geçtiğimiz günlerde kendisini evinin önünde pijamalarıyla görüntüleyen basın mensuplarıyla tartışan Ozan Güven, bu seferde koronavirüs kurallarını hiçe saydı. Sokağa çıkma yasağına uymayan Güven, akşam saatlerinde Cem Yılmaz'ın evine gitti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI HİÇE SAYDI

Dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından çeşitli önlemler alınmaya başladı. Bunların başında ise vatandaşların kalabalık ortamlarda bulunmasını önlemek için sokağa çıkma yasağının getirilmesi oldu. Yeni alınan kararda havaların güzle olmasını fırsat bilerek sokağa çıkılmasını önlemek için 23-24-25 ve 26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkılması yasaklandı. Sert mizacıyla tanınan Ozan Güven ise bu kuralı hiçe sayarak sevgilisiyle sokağa çıktı.

SEVGİLİSİYLE CEM YILMAZ'IN EVİNE GİTTİ

Posta'da yer alan habere göre: Güven, önceki akşam kız arkadaşıyla birlikte doğum günü olan Cem Yılmaz'ın evine gitti. Geç saatlerde kız arkadaşı ile iki sokak ileride oturan Yılmaz'ın evine girerken görüntülenen oyuncu, soruları yanıtsız bıraktı. Çiftin maske takma kuralına uyması da dikkatlerden kaçmadı.