Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? Sokağa çıkma yasağı neden kaldırıldı? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı!

6 ve 7 haziran tarihlerinde 15 ilimizde sokağa çıkma kısıtlaması İç İşleri Bakanlığı kararı ile getirilmişti. Son olarak cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kısıtlamayı kaldırdığı ifade ediliyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ile ilgili detaylar haberimizde.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KALDIRILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu için 15 ilde uygulanması kararı alınan sokağa çıkma yasağını vatandaşlardan gelen taleplerle yeniden gözden geçirildiğini ve yasağı kaldırma kararı aldığını açıkladı.6-7 Haziran tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilen şehirler ise şunlardı: Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak. Bu şehirlerde yasak cumhurbaşkanımızın talimatı ile kaldırıldı.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KALDIRILDI MI?

Açıklamasının devamında alınan bu kararı neden iptal ettiklerini vurgulayan Erdoğan, şu satırlara yer verdi: "Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı."