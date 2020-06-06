Sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma kısıtlaması var mı? 6 ve 7 Haziran yasak mı?

6 ve 7 Haziran Cumartesi ve Pazar gününde sokağa çıkma kısıtlaması var mı? sorusu herkes tarafından soruluyor ve merak ediliyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Detayları nedir haberimizde ele aldık.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMAK YASAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu için 15 ilde uygulanması kararı alınan sokağa çıkma yasağını vatandaşlardan gelen taleplerle yeniden gözden geçirildiğini ve yasağı kaldırma kararı aldığını açıkladı.6-7 Haziran tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilen şehirler ise şunlardı: Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak. Bu şehirlerde yasak cumhurbaşkanımızın talimatı ile kaldırıldı.

Açıklamasının devamında alınan bu kararı neden iptal ettiklerini vurgulayan Erdoğan, şu satırlara yer verdi: "Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı."