Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, evinin balkonunda görüntü çeken vatandaşa tehditler savurdu

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişi, evinin balkonunda görüntü çeken vatandaşa tehditler savurdu.

YASAĞI İHLAL EDEN VATANDAŞLARI UYARDI

Olay, Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 24. Aralık Sokak'ta bugün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan A. ve Yusuf I. isimli şahıslar sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti. Şahısların kısıtlamaya uymadığını gören Özcan Ö. uyarıda bulundu.

TEHDİTLER SAVURDULAR

Bunun üzerine Ramazan A. ve Yusuf I. kendilerini uyaran Özcan Ö.'yü tehdit etti. Durumu polis ekiplerine haber veren Ö. şikayetçi olduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kısıtlamaya uymayan şahısları gözaltına alarak Asayiş Büro Amirliğine götürdü. Özcan Ö. de ifadesi alınmak üzere Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. İfadeleri alınan şahıslar karşılıklı olarak şikayetlerinden vazgeçtiklerini belirttiler. Bunun üzerine şahıslar serbest bırakıldı.

6 BİN 364 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Şüpheli şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasına muhalefet madde 282'ye aykırı davranmaktan toplamda 6 bin 364 TL idari para cezası uygulandı. Yaşananlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüpheli şahısların, "Neden beni çekiyorsun. Ben şimdi çıksam seni oradan aşağı atsam haksız mıyım değil miyim?" diyerek vatandaşı tehdit ettiği anlar yer alıyor.