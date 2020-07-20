Sokağa çıkma cezası olarak 3 bin 150 TL verilen adamın cezası bin TL'ye düşürüldü

Kayseri, Melikgazi ilçesinde yaşayan Hikmet İldeniz'e (60), koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 25 Nisan'da dışarıda olduğu için polis ekipleri tarafından, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. Cezaya itiraz eden İldeniz, mahkemeye başvurdu.

ÜST SINIRDAN VERİLME NEDENİ BELİRTİLMEDİĞİNDEN MİKTAR DÜŞÜRÜLDÜ

Kayseri 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nde görülen davaya Hikmet İldeniz katılmazken, avukatı İbrahim Kaan yer aldı. Mahkemede, cezanın üst sınırdan verilme nedeni belirtilmediği gerekçesiyle 3 bin 150 TL tutarındaki ceza bin TL'ye düşürüldü.

CEZA EN ALT SINIRA İNDİRİLDİ

Hikmet İldeniz'in avukatı İbrahim Kaan, mahkemenin itirazlarını kabul ettiğini belirterek, "Mahkeme 3 bin 150'nin 2 bin 150'lik kısmını iptal ederek, cezayı en alt sınırdan bin TL olarak düzeltti. Kabahat eylemi için kabahatin haksızlık içeriği ile failin kusuru dikkate alınmalıdır. Ceza tayin edilirken, alt sınırdan uzaklaştırılarak üst sınırdan idari para cezası verilmiş. Bunun gerekçesinin belirtilmesi gerekirken, neden üst sınırdan ceza tayin edildiği idari yaptırım kararında belirtilmemiş. Kısaca, iptal sebebi tutulan tutanakta gerekçenin yazılmamasıdır. Bu nedenle mahkeme cezayı alt sınırdan verdi" dedi.