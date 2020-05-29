Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi

ABD kamuoyunda gündemin en önemli maddesi haline gelen siyahi Amerikalının ölümüne ilişkin gündem sıcaklığını koruyor. Floyd'un hayatını kaybettiği Minneapolis'in 3. bölgesinde salı günü başlayan gösterilerde, polis ile çoğunluğu siyahi göstericiler arasındaki çatışmalar 3. günün gecesinde de devam etti.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Amerikan medyasına yansıyan güncel haberlerde, Floyd'un hayatını kaybettiği 3. bölgedeki polis merkezine giren göstericilerin binayı ateşe verdiği anlar kameralara yansıdı.

POLİSLERİN EŞYALARI YAĞMALANDI

Polisin daha önce kurduğu barikatı aşan yüzlerce göstericinin binaya girdiği, polise ait materyalleri kendi aralarında dağıttığı ve daha sonra binayı ateşe verdiği anlar bazı sosyal medya hesapları tarafından canlı olarak yayımlandı.

GÖZ YAŞARTICI GAZLA MÜDAHALE

Bu sırada etrafta pozisyon alan polislerin, binlerce göstericinin bulunduğu kalabalığa yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği görüldü.

ULUSAL MUHAFIZLAR BÖLGEYE GİDİYOR

Öte yandan Minnesota Valisi Tim Walz'un talimatıyla bölgeye gönderilen Ulusal Muhafız Birliklerinin de kısa sürede bölgeye ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Gece boyunca devam etmesi beklenen olayların gidişatının, Ulusal Muhafızların bölgeye ulaşmasıyla değişebileceği yorumları Amerikan medyasında yer buldu.

PATLAMA UYARISI YAPILDI

Öte yandan Minneapolis kentinin resmi Twitter hesabından göstericilerin ateşe verdiği polis merkezinden uzaklaşmaları uyarısı yapıldı.

Göstericilere binada doğal gaz hatlarının bulunduğu ve çıkan yangın nedeniyle doğal gaz hatlarında patlama yaşanabileceği belirtildi.

BELEDİYE BAŞKANI TRUMP'IN KENDİSİNİ HEDEF ALAN SÖZLERİNE YANIT VERDİ

Minneapolis Belediye Başkanı Jacop Frey düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini hedef alan tweetleri hakkında da konuştu.

Belediye Başkanı'na bir gazeteci "Başkan bugün tweetler attı, birinde şahsen size yönelik lafları oldu. 'Eğer zorluklar devam ederse kontrolü ele alırız, özellikle yağma başlarsa ateş etme de başlar' dedi. Diğer tweetinde ise sizi radikal solcu olarak ilan etti ve durumu kontrol altına alamadığınızı söyledi. 'Böyle güzel bir Amerikan şehri yağmalanırken bunu izleyemem' dedi. Sizin şahsınıza yönelik 'Radikal sol belediye başkanı işini yapamazsa o zaman Ulusal Muhafızları gönderirim' dedi" cümlesini yöneltti.

Frey ise buna "Şunu söyleyebilirim; zayıflık sorumluluk almamaktır. Zayıflık, kriz zamanında parmağınızı gösterip insanları suçlamaktır. Donald Trump, Minneapolis'in gücü hakkında hiçbir şey bilmiyor. Biz çok güçlüyüz. Evet zor bir dönem bu ama emin olun ki bunu aşacağız" diyerek karşılık verdi.

FLOYD'UN "NEFES ALAMIYORUM" FERYADI, POLİS ŞİDDETİNİ GÜNDEME TAŞIDI

46 yaşındaki George Floyd, önceki akşam, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan eden Vali Walz, bölgede polise yardımcı olmaları ve durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamıştı.