Siyah (amalgam) Dolgular

Civa insan sağlığı için çok zararlı bir maddedir. Fiziksel olarak temas etmek ve civa buharını solumak insan sağlığında kalıcı hasarlar oluşturur. Ciddi miktarda alınan civaya bağlı zehirlenmelerde ölüm riski çok yüksektir. Aynı zamanda amalgam dolguların içerisinde %70 gümüş %20 kalay ve bir miktar da bakır ve çinko vardır. Gümüş oranı fazla olduğu için halk arasında çoğu zaman gümüş dolgu adıyla da bilinir. Bu maddelerin hepsi ağır metaller olup insan sağlığını tehdit ederler.

Gümüş dolgular bu kadar zararlı ise "neden tüm dünyada milyonlarca insana yıllarca uygulandı? " sorusu çok güzel bir soru olabilir. Bu kadar tehlikeli bir madde olan civa, ağız gibi bir ortama neden sokuluyor? Ağzımızda bulanan bu dolguları bir an önce söktürmek gerekir mi?

Amalgam dolguların uygulandığı dönemlerde maalesef başka bir alternatifleri yoktu. Ayrıca uygulamasının kolay olması ve yapılan dolgunun ömrünün uzun olması nedeniyle çok uzun yıllar uygulandı. Son yıllarda yapılan araştırmalarda bazı metabolik hastalıklarda neden olarak gösterilmesi sebebiyle zararları daha net ortaya çıktı. Civanın bir klinikte bulundurulması bile günümüzde çok tehlikeli sınıfta kabul ediliyor. Bu nedenle amalgam dolgulardan tamamen vazgeçildi. Günümüzde çok çeşitli ve çok sağlıklı ürünler bu tedavilerin alternatifi olabildi. Artık hiçbir diş hekimi hastasına amalgam dolguyu kesinlikle önermiyor ve uygulamıyor. Hastalarımız da bu konuda çok bilinçlendi ve gümüş dolgu yaptırmak istemiyorlar. Biz diş hekimlerine son dönemde sorulan en büyük soru "Ağzımdaki amalgam dolguyu söktürmem gerekir mi?" Amalgam dolguyu kesinlikle yaptırmayın diyebilirim. Ancak amalgam dolgunun sökülmesi konusunda çeşitli görüşler var. Söküm konusu hekimlerin de henüz tam olarak ortak bir görüş bildirebildikleri bir konu değil maalesef. Ama ben sizin için bir yorum yapacağım:

Şöyle ki; sağlıklı bir bireyde amalgam dolgu sayısı ağızda 3 ve daha fazla ise kesinlikle sökülmesini tavsiye ederim. Alzheimer, Parkinson veya nörolojik bir takım rahatsızlığı olan bireylerde ise hiçbir şekilde amalgam dolgu kalsın istemeyiz Bir an önce söktürmesini tavsiye ederim.

Başka bir soru ise amalgam dolgumu her yerde söktürebilir miyim? Net cevap HAYIR!

Amalgam dolgunun bir sökülme prosedürü ve özel ekipmanları vardır. Amalgam dolgular kesinlikle bu prosedüre uyan ve ekipmanı olan kliniklerde sökülmelidir. IAOMT (International Academy of Oral Medicine & Toxicology) tarafından belirlenen prosedürlere ve ekipmanlara sahip olmakla birlikte bu prosedür ve ekipmanları hekimlerin doğru uyguladığını gösteren SMART (Safe Mercury Amalgam Removal Technique) sertifikasına sahip olması çok önemlidir. Peki bu prosedürler nelerdir? derseniz;söküm yapacak klinik çalışanları ve hekimin özel kıyafetler giymesi, özel maske ve ekipman kullanması gereki.r Hastanın söküm sırasında oksijen alması ve söküm öncesi aktif karbon ile gargara yapması gibi birtakım kuralları vardır. Ortamın civa buharını çeken özel ortam temizleyici aspiratör kullanılmalıdır. Tüm bu ekipmanlara sahip olan ve bu prosedürleri uygulayabilen çok az klinik vardır. Bu kliniklerdeki yetkili hekim bu konuda eğitim almış olmalı ve sertifikasyonu olmalıdır. Amalgam dolgunuzu söktürecekseniz mutlaka bu sertifikasyonu sormayı unutmayın.

Sağlıklı ve güzel günler dilerim.