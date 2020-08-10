Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü'nü tercih eden 5 öğrenciye burs verecek

Harran Üniversitesi Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünü tercih eden ilk 5 başarılı öğrenciye öğrenim süresi boyunca burs vereceğini duyurdu.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan fakülte dekanı Prof. Dr. İbrahim Hayoğlu, şunları söyledi:"Fakültemiz, Siverek'i Vilayet Yapma ve Kalkındırma Derneği (Sİ-VİL-DER) ile yaptığı protokol neticesinde İsmi açıklanmayan Siverekli saygın ve hayırsever biriş adamımız tarafından Fakültemizin gelişmesi düşüncesiyle kayıt yapan öğrencilerden puanı yüksek olan 5 öğrenciye başarılı olmak kaydıyla eğitimi süresince ayda 500 TL Burs verilecektir." dedi.

"EĞİTİM SÜRESİNCE BURS VERİLECEK"

Basına demeç veren fakülte dekanı Sayın Prof. Dr. İbrahim Hayoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Fakültemiz, Siverek'i Vilayet Yapma ve Kalkındırma Derneği (Sİ-VİL-DER) ile yaptığı protokol neticesinde fakültemizi tercih eden ilk beş öğrenciye öğrenim süresi boyunca burs verecektir. Fakültemiz, 2015 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş ve ilk mezunlarını bu yıl vermiştir. İlk etapta 2016 yılında Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü açılmış olup, lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır. Sosyal Hizmet Bölümü ise açılmış olup henüz öğrenci kabulüne başlamamıştır.

Fakültemizin farklılığını ve ayrıcalığını sağlayan temel yaklaşım, eğitim-öğretim yöntemlerimizde öğrencilerimizin saygın ve geçerli bir meslek edinmelerini sağlamak için mesleki uygulamalara ağırlık vermesidir. Bu nedenle, eğitim Öğretim süresince uzun süreli uygulama eğitimleri ile öğrencilerin mezuniyet öncesinde kamu/özel teşebbüslerde deneyim kazanması esastır.Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin temel eğitim-öğretim yöntemi bu önemli husus göz önünde bulundurularak saptanmıştır. Fakültemiz ders programlarında, ilk sınıflarda çağdaş bilimsel eğitime yeterli düzeyde yer verilmektedir. Ancak, meslek ve uzmanlık kazandırma amacının gerçekleşebilmesi için ileri sınıflarda asıl ağırlık mesleki bilgilerin verilmesine ve uygulamalara verilmiştir. Bu yöntem ve yaklaşımların sonunda Fakültemizden mezun olan öğrenciler bir meslek sahibi olarak kendilerini çalışma yaşamına yakın hissetmektedir. Bu olgular mezunlarımızın alanlarında iş bulma çabalarına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.

"KENT İLE UYUMLU ÇALIŞIYORUZ"

Fakültemiz çağın gerekleri, sektörün ihtiyaçları, ülkemiz öncelikleri doğrultusunda şekillendirilecek bölümleri ile donanımlı ve uygulama becerisi gelişmiş, ülkemizin belirli alanlardaki eksikliklerini gidermek ve var olan dinamikleri daha iyi noktalara taşımak adına kalifiye eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu anlamda Girişimcilik ve İnovasyon, mezunlarımıza kazandırmayı misyon edindiğimiz en temel yetkinliklerdendir. Güncel akademik programlarımız bünyesindeki derslerimizde ezbere dayalı sınav sisteminden ziyade; proje, örnek olay, sektör çalıştayları, saha çalışmaları ve markalı dersler gibi yenilikçi eğitim çözümleri kullanmaktayız. İş dünyasının ve sektörün önemli isimlerini derslerimize entegre ederken, sosyal ve toplumsal sorumluluğumuz çerçevesinde içinde yaşadığımız kent ile uyumlu çalışıyoruz.

"HEDEFİMİZ FAKÜLTEMİZİ DAHA İLERİYE TAŞIMAKTIR"

UBF, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümümüzde amacımız modern uluslararası ticaret ve lojistik bilimleri ile uygulamalarını çok iyi bilen uzmanlar yetiştirmek olduğundan,özellikle yabancı dil öğretimine de ağırlık verilmektedir. Fakültemizi kazanan öğrencilerimiz Farabi ve Erasmus programlarıyla gerek yurt içi gerekse yurt dışında farklı akademik ortamları tanıma imkânına sahip olmaktadırlar. Hedefimiz, eğitim ve öğretim başarı sıralamasında fakültemizi daha iyi yerlere taşımaktır.

Uluslararası ticaret eski bir ekonomik faaliyet olmakla birlikte küreselleşen ekonomik ilişkilere bağlı olarak giderek karmaşıklaşmakta ve uzmanlık gerektirmektedir. Dış ticaretin finansmanını sağlamak üzere uluslararası finansal piyasalarda çok sayıda finansal ürünler ortaya çıkmıştır. Firmaların, modern dış ticaret işlemlerini, çeşitli belgelerini, finansman usullerini bilen uzmanlara büyük gereksinimleri vardır. Diğer taraftan günümüz ekonomik ilişkilerinde ve dış ticarette lojistik uygulamaları da büyük önem kazanmıştır. Firmaların maliyetleri içinde lojistik masrafları büyük oranlara ulaşmıştır. Bu alanın uzmanlık gerektirmesinden dolayı firmalar giderek bu faaliyetlerini lojistik firmalarına devretmektedirler. Bu nedenlerle, uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında uzmanlık kesinlikle bugünün ve geleceğin revaçta meslekleri arasında görülmektedir.

"LOJİSTİK SADECE TAŞIMACILIK FAALİYETİ DEĞİL"

UBF "Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü" konu olarak farklı ancak birbirleri ile yakından ilişkili iki alandan oluşmaktadır: Uluslararası Ticaret ve Lojistik. Son yıllarda, küreselleşme çerçevesindeki uluslararası mal ve hizmet ticareti ile sermaye akımları, geçmiş ile kıyaslanamayacak bir canlılığa ve karmaşıklığa ulaşmıştır. Uluslararası ticaret bilim dalının konusu farklı ülkelerde yerleşmiş şirketlerin veya çok uluslu şirketlerin yaptıkları ithalat ve ihracata ilişkin ekonomik temeller, işlemler ve uygulamalar, dış ticarette kullanılan belgeler, dış ticaretin finansmanı gibi farklı ancak birbirlerini tamamlayan alanlardan meydana gelmektedir.

Diğer taraftan, "lojistik" bazen anlaşıldığı gibi sadece bir taşımacılık faaliyetinden ibaret değildir. Lojistik mal, hizmet, bilgi gibi hususların teslim alınması, depolanması, müşterinin gereksinim duyduğu noktaya kadar taşınması gibi etkinliklerin ekonomik bir plân dâhilinde koordine edilmesi bilimidir. Uygulamalı Bilimler Fakültesi "Uluslararası Ticaret ve Lojistik" Bölümünün dar anlamda konusu bunlar olmakla birlikte UBF'nin dört yıllık bir yüksek öğretim kuruluşu olması ve Bölüm derslerinin ekonomi, finans, işletmecilik alanlarında öğretim yapan diğer dört yıllık yüksek okul ve fakültelerle örtüşmesi nedeni ile bölümümüz bu öğretim kurumlarına eşdeğerdir."



