Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı

Sivas Fen Lisesi'nde eğitim gören tek yumurta üçüzleri Senay, Beyzanur ve Feyza Köksal (20) kardeşler, başarıları ile dikkat çekiyor. Eğitim hayatları boyunca aynı okullarda eğitim gören ve son olarak aynı anda kazandıkları Fen Lisesi'ni de başarıyla bitiren üçüz kardeşlerin, tıp fakültesi hayali gerçek oldu.

VALİ ÜÇÜZLERİ ÇEYREK ALTINLA ÖDÜLLENDİRDİ

Üçüzlerden Beyzanur Hacettepe Üniversitesi, Sena Gazi Üniversitesi, Feyza ise Kırıkkale Tıp Fakültesini kazandı. Gururlu baba Oktay Köksal ve üçüz kardeşler, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Vali Ayhan üçüzleri tebrik ederek, çeyrek altınla ödüllendirdi.