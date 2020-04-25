52 yaşındaki adam, sıva için gittiği evde 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu

52 yaşındaki M.E., sıva yapmak için gittiğin S.B. ve C.B. çiftinin evinde 6 yaşındaki kızlarını istismar etti. Çocuğun çığlıkları ile evden kaçan şüpheli polisin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

İSTİSMARDA BULUNDU, 6 YAŞINDAKİ KIZ ÇIĞLIKLARIYLA KAÇTI

İddiaya göre, Doğubayazıt ilçesinde yaşayan S.B. ve C.B. çifti evlerinin dış cephesine yaptırmak için M.E. (52) isimli kişiyi çağırdı. Evin dış cephesinde duvar sıvası yapan M.E., lavaboya gitmek için eve girip o sırada televizyon izleyen 6 yaşındaki B.B.'nin yanına gitti. B.B.'ye cinsel istismarda bulunan M.E. küçük kızın çığlıkları sonrası evden dışarı çıktı. O sırada evin içerisine giren anne S.B. durumu anladıktan sonra bağırarak dışarı çıktı ancak M.E.'nin kayıplara karıştığını fark etti.

KISA SÜREDE YAKALANDI, TUTUKLANDI

Ardından anne S.B. ve baba C.B. polisi arayarak şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından kısa sürede yakalanan M.E. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.