Oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa otomobilin çarpma anı kamerada

İzmir'in Tire ilçesinde, site bahçesinde oynayan 3 yaşındaki M.T.U, geri manevra yapan otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarınca görüntülenirken, sürücü H.Y. (57) ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaza, 16 Haziran'da Fatih Mahallesi Saraybosna Caddesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde yaşandı. Evlerinin bulunduğu sitenin bahçesinde oynayan çocuğa, geri manevra yapan H.Y.'nin kullandığı 35 HYB 84 plakalı otomobil çarptı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralanan M.T.A, Tire Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu oduğu bildirilirken, kazanın ardından gözaltına alınan sürücü H.Y, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı ise sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde otomobilin çocuğa çarpması, araçta bulunan bir kadının panik halleri yer alıyor.