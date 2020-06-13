Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

13.06.2020 00:01 | Son Güncelleme: 13.06.2020 00:49

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Teröristlerle birlikte çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtilen açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü de kaydedildi.