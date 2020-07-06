Sırılsıklam nasıl yazılır? TDK'ya göre sırılsıklam mı, sırsıklam mı? Sırılsıklam ne demek?

Sırılsıklam kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki sırılsıklam TDK'ya göre nasıl yazılır? Sırsıklam nasıl yazılır? Sırsıklam mı, sırsıklam mı? TDK'ya göre sırılsıklam kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE SIRSIKLAM NASIL YAZILIR?

Sırsıklam: Yanlış

Sırılsıklam: Doğru

SIRILSIKLAM İLE ÖRNEK CÜMLELER

Sırılsıklam: sıfat, (sırı'lsıklam)

Büsbütün ıslak, çok ıslak, sırsıklam:

"Yüzleri, kafalarından aşağı birkaç bakraç su akıtılmış gibi sırılsıklamdı terden." - Ayşe Kulin