Sırbistan ağlarını da sarsan Ozan Tufan'ın müthiş yükselişi! Sosyal medyada övgüler yağdı

Fenerbahçe'de orta saha zenginleşip, bekler, kanatlar güçlenince herkes Ozan Tufan'ı en zayıf halka olarak gördü, hatta "Bu kadroda yer bulamaz" yorumları yapıldı. Ancak işler bir anda terse döndü. Ozan, adı takaslarla anılıp Rizespor'la oynanan sezonun ilk maçında da yedek soyununca çok üzülmüştü.

GÖZLERİ DOLU HALDE TERSLEMİŞTİ

Alışılmış eğlenceli bir sözünü duymak için maç sonrası mikrofon uzatan FB TV'yi gözleri dolu halde terslemişti.

Takımdaki en iyi arkadaşı Caner Erkin, ağabeyi Emre Belözoğlu, Başkan Ali Koç ve en önemlisi de nişanlısı Rojin Haspolat'ın verdiği destekle içindeki gücü ortaya çıkartan, daha çok çalışan ve formayı kapan Ozan Tufan herkese "Ozan Tufan varsa Ozan Tufan oynar" mesajını verdi.

A Milli Takım'ın Almanya, Rusya ve Sırbistan maçlarında da ilk 11'de sahaya çıkan ve Almanya'nın ardından son olarak Sırbistan ağlarını da sarsan Ozan Tufan, iyi formunun karşılığını alırken sosyal medyada da taraftarların büyük övgüleriyle karşılaştı.

"HAYDİ ŞİMDİ OZAN'I YEDEK BIRAK"

Ozan Tufan'ın son dönemdeki yükselen formunu Tümer Metin yorumladı. Tümer Metin, Ozan Tufan'ın hem Fenerbahçe'de hem de A Milli Takım'da iyi işler yaptığını belirtirken yedek kalmasının zor olacağını söyledi.

Tümer Metin, başarılı futbolcu için "Ozan Tufan'a güvenirseniz, moralini yüksek tutarsanız, istediğinizi alırsınız. Ozan Tufan'ın bu yükselişinin sebebi Fenerbahçe'nin kurduğu kadro da olabilir. Sezon başında kimse 11'e yazmıyordu. Haydi şimdi vazgeç Ozan Tufan'dan! Kolay kolay alamazsın formayı Ozan'dan" ifadelerini kullandı.

Ozan Tufan'la ilgili sosyal medyada yazılan bazı yorumlar şöyle;