Sırbistan ağlarını da sarsan Ozan Tufan'ın müthiş yükselişi! Sosyal medyada övgüler yağdı
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Sırbistan ağlarını da sarsan Ozan Tufan'ın müthiş yükselişi! Sosyal medyada övgüler yağdı

15.10.2020 09:02 | Son Güncelleme: 15.10.2020 09:24

A Milli Futbol Takımı'mızın ve Fenerbahçe'nin en iyi futbolcuları arasında yer alan Ozan Tufan, sezon başında sarı lacivertlilerden gönderilmesi bekleniyordu. Ancak yıldız orta saha oyuncusunun dönüşü muhteşem oldu. Oynamadığı dönemde kulüp televizyonu muhabirini tersleyen milli futbolcu, gösterdiği performansla değişilmez olmayı başardı.

Fenerbahçe'de orta saha zenginleşip, bekler, kanatlar güçlenince herkes Ozan Tufan'ı en zayıf halka olarak gördü, hatta "Bu kadroda yer bulamaz" yorumları yapıldı. Ancak işler bir anda terse döndü. Ozan, adı takaslarla anılıp Rizespor'la oynanan sezonun ilk maçında da yedek soyununca çok üzülmüştü.

GÖZLERİ DOLU HALDE TERSLEMİŞTİ

Alışılmış eğlenceli bir sözünü duymak için maç sonrası mikrofon uzatan FB TV'yi gözleri dolu halde terslemişti.

Takımdaki en iyi arkadaşı Caner Erkin, ağabeyi Emre Belözoğlu, Başkan Ali Koç ve en önemlisi de nişanlısı Rojin Haspolat'ın verdiği destekle içindeki gücü ortaya çıkartan, daha çok çalışan ve formayı kapan Ozan Tufan herkese "Ozan Tufan varsa Ozan Tufan oynar" mesajını verdi.

A Milli Takım'ın Almanya, Rusya ve Sırbistan maçlarında da ilk 11'de sahaya çıkan ve Almanya'nın ardından son olarak Sırbistan ağlarını da sarsan Ozan Tufan, iyi formunun karşılığını alırken sosyal medyada da taraftarların büyük övgüleriyle karşılaştı.

Sırbistan ağlarını da sarsan Ozan Tufan'ın müthiş yükselişi! Sosyal medyada övgüler yağdı

"HAYDİ ŞİMDİ OZAN'I YEDEK BIRAK"

Ozan Tufan'ın son dönemdeki yükselen formunu Tümer Metin yorumladı. Tümer Metin, Ozan Tufan'ın hem Fenerbahçe'de hem de A Milli Takım'da iyi işler yaptığını belirtirken yedek kalmasının zor olacağını söyledi.

Tümer Metin, başarılı futbolcu için "Ozan Tufan'a güvenirseniz, moralini yüksek tutarsanız, istediğinizi alırsınız. Ozan Tufan'ın bu yükselişinin sebebi Fenerbahçe'nin kurduğu kadro da olabilir. Sezon başında kimse 11'e yazmıyordu. Haydi şimdi vazgeç Ozan Tufan'dan! Kolay kolay alamazsın formayı Ozan'dan" ifadelerini kullandı.

Ozan Tufan'la ilgili sosyal medyada yazılan bazı yorumlar şöyle;

Sırbistan ağlarını da sarsan Ozan Tufan'ın müthiş yükselişi! Sosyal medyada övgüler yağdı
Sırbistan ağlarını da sarsan Ozan Tufan'ın müthiş yükselişi! Sosyal medyada övgüler yağdı
Sırbistan ağlarını da sarsan Ozan Tufan'ın müthiş yükselişi! Sosyal medyada övgüler yağdı
Sırbistan ağlarını da sarsan Ozan Tufan'ın müthiş yükselişi! Sosyal medyada övgüler yağdı
Sırbistan ağlarını da sarsan Ozan Tufan'ın müthiş yükselişi! Sosyal medyada övgüler yağdı
Sırbistan ağlarını da sarsan Ozan Tufan'ın müthiş yükselişi! Sosyal medyada övgüler yağdı

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Haber Yorumları (6)
KARA: sırplar bizi ezdi fil yavrusu bala bitane gol atmış hala onu konuşuyorsunuz oynadığımız futbol ortada
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KUKARİ BADİ: 2016''da Ardanın başını çektiği külhanbeyi tayfası vardı milli takımda, şimdi merih, cengiz, yusuf gibi uşaklar var. Ozan efendi de külhanbeyi tayfasında değil mücadele eden tayfaya denk gelince yapıyor böyle birşeyler.
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GADDAR: BEN BAŞKA MAÇ MI İZLEDİM ??? ORTA KAPASİTEDE BİR OYUN OYNADI, MESSİ YAPTINIZ ADAMI !!!!
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