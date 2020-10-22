Sıra dışı renkli çorap kombini nasıl yapılır?

Enerjinizi yansıtan ve farklı tasarımları ile özgür tarz ele etmenizi sağlayan renkli çorap kombin seçenekleri erkek ve kadınların ortak giyim trendi oldu. Renkli erke çorap modası ile sil baştan kombinler yapacaksınız. İşte trendi ayaklarınıza getiren desenli çorap kombinleri…

SPOR AYAKKABILARLA BÜTÜNLEŞİYOR

Renkli uzun çorap modelleri hemen hemen her tür spor ayakkabı ile bütünleşmesi ile sportif kombinler elde etmenizi sağlıyor. Tarzınızı yansıtan spor ayakkabı ile renkli çorap kombin i oluşturabilir enerjinizi ve karakterinizi ayaklarınıza yansıtabilirsiniz. Renkli çorap erkek ve kadınlar için ortak giyim trendi detayları sunuyor. Arkadaşınızla aynı çorabı giyerek partiye katılabilir, uyumlu bir görünüm elde edebilirsiniz.

Kombin önerisi: Sportif bir görünüm elde etmek ONE TWO SOCK'ın "Melting" tasarımını kullanabilirsiniz.

ORTAK GİYİM TRENDİ: RENKLİ ÇORAPLAR

Hem kadın hem de erkek giyiminde trend haline gelen renkli çorap kombini seçenekleri ile özel alternatifler sunuyor. Kız arkadaşı ile dışarı çıkmak isteyen erkekler sevgili ile aynı çorabı giyerek mükemmel uyum yakalayabilir; renkli çorap kombinini farklı şekilde yorumlayabilirler.

Kombin önerisi: Partnerinizle beraber uyumlu bir görünüm elde etmek ONE TWO SOCK'ın "Pineapple" için renkli çorap tercihi olarak modelini tercih edebilirsiniz.

ÇİZGİLİ ÇORAPLARI KULLANABİLİRSİNİZ

Renkli çorap kombinlerinde tercih edebileceğiniz bir başka seçenek de çizgili çoraplar. Son dönemin tasarım trendi geometrik desenleri ayaklarınıza yansıtmak için çizgili çorapları kullanabilirsiniz.

Kombin önerisi: Bu kombini en şık şekilde yapmak için ONE TWO SOCK'ın "Zig Zag" modelini tercih edebilirsiniz. Enerjik hatlara sahip olan Zig Zag ile kombinleriniz kıpır kıpır olacak.

DESENLİ ÇORAPLARLA ENERJİK KOMBİNLER

Düz klasik çizgiden çıkan çoraplar adeta rayından çıktı ve desenli tasarımlara kavuştu. Özel desenlerle kendinize has kombinler elde etmenizi sağlayan desenli çoraplar renkli erkek çorabı ve renkli kadın çorabı seçenekleri sunuyor.

Günlük giyim ve iş hayatı kombinlerine yer alamaya başlayan renkli çorap erkek giyimi için olduğu kadar kadın giyimine yön veriyor. Bunun için kombinlerinizde desenli çorap modellerine yer verebilir, enerjinizi ayaklarınıza yansıtabilirsiniz.

Kombin önerisi: Desenli kombini için ONE TWO SOCK'ın "Ice Pop Mint" modelini tercih edebilir; dondurma desenli tasarım ile özgün kombinler oluşturabilirsiniz.