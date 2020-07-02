Sinop'ta maske takma zorunluluğu getirildi

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili yöntemlerden biri olan maske, Sinop'ta da zorunlu hale geldi.

02.07.2020 08:51 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:12

Sinop'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssısha Kurulu kararı gereğince bugünden itibaren il genelinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildiği belirtildi.

YASAĞA UYMAYANLARA 900 LİRA CEZA

Açıklamada, maske kullanım kurallarına aykırı davrananlara Umumi Hıfzıssısha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.