Sinop'ta sürpriz yapan hamsi, tezgaha inmeden satılıyor

Denizlerde av yasağı uygulaması nedeniyle balıkçılar kıyıda avlanmaya başladı. Mevsimi olmamasına rağmen kıyıda hamsinin avlanması, hem balıkçıları hem de vatandaşı sevindirdi. Kıyı balıkçılarının ağına takılan hamsi kısa sürede alıcı buluyor.

KİLOSU 30 LİRA

Hamsinin kilosu 30 liradan satılıyor. Tezgahlarda ayrıca kıyı balıkçıları tarafından tutulan barbun ve mezgit gibi günlük taze balıklar da yer alıyor.

"BU AYDA HAMSİMİZ GELDİ"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinoplu balıkçı Olcay Karabulut, "Şu anda her zamanki olduğu gibi bu aylarda hamsi bekliyorduk. Allah'a şükürler olsun bu ayda hamsimiz geldi. Evet ufak balıkçılardan geliyor bu arada hamsimiz. 150-200 kasa kadar geldi. Şu anda 4-5 kilo hamsimiz geldi ve çok iri. Kilosu 30 liradan satılmaktadır. Takoz barbunyamız var. 50 liradan satılmaktadır" dedi.