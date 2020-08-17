Sinirlerine hakim olamayan Victor Lindelöf, takım arkadaşı Bruno Fernandes'e küfürler savurdu

Manchester United, pandemi nedeniyle Almanya'da tek maç üzerinden eleme sisteminde düzenlenen UEFA Avrupa Ligi'nin yarı finallerinde Sevilla'ya 2-1 mağlup oldu. Kupaya veda eden İngiliz devinde dün oynanan maça Victor Lindelöf ve Bruno Fernandes arasındaki gerginlik damga vurdu.

İsveçli stoper, Luuk de Jong'un 78. dakikada attığı galibiyet golünden sonra, takımının tek golünü kaydeden Bruno Fernandes'e "S.....m seni" dedi. Lindelöf'ün Portekizli takım arkadaşının ana dili olan Portekizce'de "O....u ç....u" anlamına gelen "Filho de Puta" diyerek küfürler savurduğu da kameralara yansıdı. Taraftarlardan tepki toplayan Lindelöf, sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

AYNI SEZONDA 3 KEZ YARI FİNALDE ELENDİ

Manchester United, bu sezon FA Cup ve Lig Kupası'nın ardından final etapları Köln'de düzenlenen Avrupa Ligi'nde de yarı finalde organizasyona veda etti. Manchester ekibi, tek bir sezonda bu 3 kupanın yarı finalinde elenen ilk takım olarak tarihe geçti.

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON DA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Manchester United dün Sevilla'ya boyun eğip turnuvaya veda etse de Premier Lig'de sezonu 3. sırada bitirdiği için önümüzdeki sezon da Devler Ligi'nde boy gösterecek.