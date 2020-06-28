Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı'ndan (AYT) çıkan bir genç, "Sınav nasıl geçti" sorusuna verdiği yanıtla kahkahalara boğdu. Genç, "Sınav eleyici oldu. Ben de elendim. Cevap kağıdım sosyal mesafe kuralına uygundu" dedi.

Üniversitelere giriş sınavlarının ikinci oturumu olan AYT bugün yapılan sınavla tamamlandı. 81 ilde yüz binlerce genç, iyi bir eğitim alma umuduyla sınavda ter döktü. Öğrencilerin geleceğini doğrudan etkileyen bu günde çok sayıda ilginç olay meydana geldi. Onlardan birisi de CNN Türk canlı yayınında yaşandı.

"CEVAP KAĞIDIM SOSYAL MESAFEYE UYGUNDU"

Muhabir Fulya Öztürk, sınavdan çıkan bir gence mikrofon uzattı. Soybaş, "Sınav nasıl geçti?" diye sordu. Genç, "Açıkçası eleyici bir sınavdı. Elenenler arasında ben de varım. Cevap kağıdım sosyal mesafeyi gayet iyi korudu boş cevaplardan dolayı. Çok da kötü geçmedi aslında şimdi biraz abarttım da büyük ihtimal çoğu kişi elenecek. Çok da kötü geçmedi aslında beklediğim gibi geçti" şeklinde konuştu.

Gencin konuşması izleyenleri kahkahaya boğarken sosyal medya yüzlerce kez paylaşıldı.