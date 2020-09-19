Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var

Yayın hayatına 1989 yılında başlayan ve kehanetleriyle sürekli gündeme gelen Amerikan yapımı animasyon dizisi Simpsonlar ile ilgili "Geleceği nasıl biliyor?" sorusunun cevabı merak ediliyordu. Youtube kanalı Tekmoloji Film-Dizi'de yayınlanan bir videoda bu konuya değinildi. Simpsonlar ve Felsefe kitabının yazarı Willam Irwin'in "Simpsonlar'ı yazan ekip yüksek donanıma sahip. Dolayısıyla dünyanın gidişatıyla ilgili bazı şeyleri tahmin etmesi zor değil" görüşüne yer verilen videoda, bir diğer cevap ise "Olasılık Teorisi" olarak gösterildi.

SİMPSONLAR VE FELSEFE KİTABININ YAZARININ ARAŞTIRMALARINA YER VERİLDİ

Simpsonlar en uzun süre yayınlanan Amerikan animasyon filmi olarak rekor kırdı. Tam 31 yıldır devam eden dizi sayısız Emmy Ödülü'nün sahibi oldu. Simpsonlar ile ilgili en dikkat çekici şeylerden biri de yayınlandığı süre boyunca gelecekle ilgili yaptıkları tahminler oldu. Bu tahminlerden bazıları o kadar şaşırtıcı ve isabetli ki, bunun tahmin değil de bir kehanet olduğunu gösteriyor.

Trump'ın başkan seçilmesi, 11 Eylül olayı, Disney'in Fox'u satın alması gibi bir çok olayla ilgili şaşırtıcı tahminlerde bulundular. Peki Simpsonlar tüm bunları nasıl biliyor?

Simpsonlar'ın gelecekle ilgili tahmin ettiği çocuğu şey açıklanabilir. Simpsonlar ve felsefe kitabının yazarı William Irwin de bu konuyu araştıranlardan biri ve yazar bu konuda bazı cevaplara ulaşıyor. Irwin'e göre Simpsonlar'ı yazan ekip, dünyanın en zeki ve en parlak insanlarından bazıları. Çoğu Harvard mezunu olan bu kişiler, sanat, tarih ve popüler kültür ile ilgili çok yüksek bir donanıma sahip. Dolayısıyla bu kadar zeki ve donanımlı insanların dünyanın gidişatıyla ilgili bazı şeyleri tahmin etmesi ve bilmesi şaşırtıcı değil.

İKİNCİ CEVABI İSE OLASILIK TEORİSİ

Bir diğer cevabı ise Büyük Sayılar Kanunu. Olasılık Teorisi olarak bilinen bu kurama göre, bir şeyi çok sayıda kez denerseniz isabetli olma ihtimali de o denli artar. 31 senedir devam eden dizi bu sürede sayısız öngörüde bulundu. Bunlardan 10-15 tanesinin de tutması bilimsel olarak da mümkün.

"MEDYATİK FİGÜR OLDUĞU İÇİN TRUMP'I SEÇTİK"

Dizinin en şaşırtıcı tahminlerinden biri Trump'ın başkan seçilmesi oldu. Donald Trump, 2016 yılında yapılan seçimde başkan seçilince, kendisi dahil birçok kişi bu sonuca şaşırmıştı. Fakat Simpsonlar, 2000 yılında, 11. sezonun 6. bölümünde Trump'ı başkan olarak göstermişlerdi. Dizinin senaristlerinde Al Jean, bu tahminin çok da şaşırtıcı olmadığı görüşünde. Jean, konuyla ilgili olarak, "İnsanlar şu an unutmuş olabilir ama Trump seçimden uzun yıllar önce de başkanlığa adaylığını koyacağını söylüyordu. Biz de o bölümde başkan olabilecek kişiler arasından medyatik ve komik olabilecek bir figür arayışındaydık. Trump'ı seçtik" ifadelerini kullandı.

11 Eylül olayı, Disney'in Fox'u satın alması olaylarında da aynı durum söz konusu oldu. Özetle, Simpsonlar'ın geleceği bilme gibi bir ihtimali yok. Ama bir kaç isabetli tahminlerinin bulunması ortaya böyle bir fenomeni çıkardı. Artık Simpsonlar'ın herhangi bir sahnesi sevenleri tarafından kehanet olarak görülüyor.