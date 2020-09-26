Simit tablasıyla 'bayılma' numarası yapan kişiye 4 bin TL ceza

ANKARA'da, simitçi kılığına girip bayılma numarası yapan ve kendisine yardıma gelenleri dolandıran E.H.'ye 4 bin 237 TL idari para cezası kesildi. E.H.'ye daha önce de toplam 13 kez adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, simitçi gibi davranıp bayılma numarası yapan ve yardıma gelen vatandaşları dolandıran kişiye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması, üzerine Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Çalışma sonucunda yakalanan E.H.?nin, daha önce de hakkında 13 kez adli ve idari işlem yapıldığı ve aynı yöntemle birçok vatandaşın duygularını sömürerek dolandırdığı bildirildi.4 BİN 237 TL CEZAEmniyete götürülen E.H. hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 4 bin 237 TL idari para cezası kesildi. Açıklamada, İyi niyetinizin suistimaline izin vermeyin. Bu ve buna benzer bir olayla karşılaşmanız durumunda lütfen bize bildirin denildi.