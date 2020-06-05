Simge Çocuğu var iddiaları hakkında sessizliğini bozdu: Saçmalık

Sevilen şarkıcı Simge Sağın, "Kız çocuğu var" iddiaları hakkında ve sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta adını kullanarak insanları kandıran sahte profil hakkında açıklamalarda bulundu.

"KIZIM OLSA NEDEN SAHİP ÇIKMAYAYIM"

Youtube'da yayın yapan Magazin Noteri adlı programa konuk olan popçu, "Kız çocuğu var" haberlerini ilk okuduğunda büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi. Simge, "Bununla ilgili açıklama yapmak bile yorucu oluyor. Bir kızım olsa neden sahip çıkmayayım, neden saklayayım" dedi.

"FACEBOOK HESABIM YOK"

38 yaşındaki popçu, Facebook'ta adını kullanarak insanları kandıran sahte profil hakkında da açıklama yaptı. "Bu kişi kendisini benim daha önceden tanıdığım birisi" diyen Simge Sağın, "Ben paraya sıkıştım diye para da istiyormuş. Bu benim kariyerime de zarar verecek bir şey. Herkes bilsin ki; benim bir kızım ve bir Facebook hesabım yok" ifadelerini kullandı.