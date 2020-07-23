Yan bakma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada hamile kadın yaralandı

Adana'da 3 kişi yan bakma meselesi yüzünden kavga ettikleri şahıs ile 3 aylık hamile kadını yaraladı.

Olay, Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Ç. (21) 2 gün önce aynı mahallede bulunan komşularıyla yan bakma meselesi yüzünden tartıştı.

3 AYLIK HAMİLE KADIN YARALANDI

Akşam saatlerinde sokakta tekrar karşılan taraflar küfürleşmeye başladı. Daha sonra eve giden Hasan Ç.'ye av tüfeğiyle ateş açıldı. Bu sırada kapı önünde oturan 3 aylık hamile Fatma P. hafif şekilde yaralandı. Fatma P. ve Hasan Ç. hastaneye kaldırıldı.

ZANLILAR KISA SÜREDE YAKALANDI

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. 3 zanlı kısa sürede silahla birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.