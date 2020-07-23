Yan bakma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada hamile kadın yaralandı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde 3 kişi, yan bakma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, tartıştıkları şahıs ile 3 aylık hamile kadını yaraladı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, 3 zanlı gözaltına alındı.
23.07.2020 18:56 | Son Güncelleme: 23.07.2020 20:09
Adana'da 3 kişi yan bakma meselesi yüzünden kavga ettikleri şahıs ile 3 aylık hamile kadını yaraladı.
Olay, Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Ç. (21) 2 gün önce aynı mahallede bulunan komşularıyla yan bakma meselesi yüzünden tartıştı.
3 AYLIK HAMİLE KADIN YARALANDI
Akşam saatlerinde sokakta tekrar karşılan taraflar küfürleşmeye başladı. Daha sonra eve giden Hasan Ç.'ye av tüfeğiyle ateş açıldı. Bu sırada kapı önünde oturan 3 aylık hamile Fatma P. hafif şekilde yaralandı. Fatma P. ve Hasan Ç. hastaneye kaldırıldı.
ZANLILAR KISA SÜREDE YAKALANDI
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. 3 zanlı kısa sürede silahla birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.