Sıla-Hazer Amani çifti hakkında şok iddia!
19.10.2020 17:01 | Güncelleme: 19.10.2020 17:06
Ünlü sanatçı Sıla ve Hazer Amani çifti hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı
Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani çiftinin evliliklerinde kriz yaşandığı ve sürekli ayrılıp barıştı iddia edildi.
NE DİYECEKLERİ MERAK KONUSU OLDU
Sosyal medyada henüz fotoğraflarını kaldırmayan ve birbirini takip etmeyi bırakmayan ikilinin, 'zamazingo_sey' adlı Instagram hesabında paylaşılan bu iddiaya ne diyeceği merak konusu oldu.
BEBEK İDDİASINI YALANLAMIŞTI
Geçtiğimiz haftalarda Sıla'nın hamile olduğu iddia edilmişti. Ünlü şef Hazer Amani, "Bebek haberleri yalan. Ama Allah büyük. Şimdilik öyle bir şey yok" açıklamasında bulunmuştu.