Sıla Gençoğlu'ndan Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'a destek

Ünlü oyuncu Ozan Güven bir süredir birlikte olduğu Deniz Bulutsuz ile yollarını ayırdı. Güven'den 1 saatten fazla süre şiddet gördüğünü ve vücudunda morluklar oluştuğunu söyleyen Bulutsuz'a bir destek de şarkıcı Sıla Gençoğlu'ndan geldi.

"OZAN SAÇIMDAN TUTUP KAFAMI DUVARA VURDU"

Şiddet gerekçesiyle Ozan Güven'den şikayetçi olan sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz, ifadesinde "Güven'den 1 saatten fazla fiziksel şiddet gördüm. Üzerime oturarak sert bir tokat attı. Saçlarımdan tutup kafamı duvara vurdu" dedi. Şikayet üzerine ifade veren Güven ise asıl mağdurun kendisi olduğunu söyledi.

"BEN FAİLİ TANIYORUM"

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan olayda Bulutsuz'a destek mesajları yağdı. Bulutsuz'a bir destek de 2018 yılında aşk yaşadığı Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü söyleyerek şikayetçi olan şarkıcı Sıla Gençoğlu'ndan geldi. Instagram hesabının hikaye kısmında Deniz Bulutsuz'un adını etiketleyerek "Ben faili tanıyorum. Koşulsuz şartsız yanındayım. Kadına şiddete hayır" dedi.

Bulutsuz'a Demet Özdemir, Hadise ve Hazal Kaya gibi isimlerden destek mesajı gelmişti.