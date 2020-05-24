Sıla, daha önce yaşadığı Instagram canlı yayın kazasıyla dalga geçti

Şarkıcı Sıla, geçtiğimiz mart ayı sonlarında Instagram hesabından canlı yayını kapattığını zannedip kapatmamasıyla bu akşam yaptığı canlı yayında dalga geçti.

BEYAZ'LA YAPTIĞI YAYINDA KENDİNİ TİYE ALDI

Beyazıt Öztürk'le yaptığı canlı yayının sonunda "Ben de çok teşekkür ediyorum canım, şahane bir akşamdı" deyip arkasına yaslanan Sıla yine derin bir "oh" çekti. Yanına gelen eşi Hazer Armani'nin "Keyifli oldu" sözlerine ise "Ay ne kadar çok konuşuyor" diyerek karşılık verdi. Sıla sonrasında ise kameraya kahkahalar attı.