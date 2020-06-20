Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi, İtfaiye Daire Başkanlığı'nın verilerinden yararlanarak hazırladığı Haziran 2020 İstanbul İtfaiye İstatistikleri Bülteni'ni yayınladı.

İstanbul'da, 2019 yılında toplam 22 bin 543 yangın meydana geldi. 2019 yılı ilk beş aylık döneminde bu sayı 7 bin 980 olarak kaydedildi. 2020 yılının ilk beş ayında meydana gelen toplam yangın sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalışla 7 bin 788 olarak kaydedildi.

SİGARADAN YANGIN İLK SIRADA

2020 yılının ilk beş aylık döneminde, sigara nedeni ile 2 bin 670 (toplam yangınların yüzde 34,3'ü), elektrik nedeni ile 2 bin 382 (toplam yangınların yüzde 30,6'sı) ve kasıt nedeni ile 552 (toplam yangınların yüzde 7,1'i) yangın meydana geldi. Çocukların ateşle oynaması ile 128 (yüzde 1,6) ve parlama nedeni ile 120 (yüzde 1,5) yangın çıktı.

Sigara yangınlarında en fazla Küçükçekmece (191), Arnavutköy (173) ve Gaziosmanpaşa (159) ilçeleri yer aldı. Sigara yangınlarının en az görüldüğü ilçeler ise Adalar (4), Silivri (13) ve Şile (15).