Sıfır Sıkıntı şarkı sözleri nedir? İstanbul Trip- Sıfır Sıkıntı şarkı sözleri nedir?

Bir dönem hızlı bir yükseliş yaşayan ve popüler olan Sıfır Sıkıntı şarkısı günümüzde hala dinlenmektedir. İstanbul Trip'e ait Sıfır Sıkıntı şarkı sözleri nasıldır? Peki Sıfır Sıkıntı şarkı sözleri nelerdir?

SIFIR SIKINTI ŞARKI SÖZLERİ NELERDİR?

Sıfır sıkıntı sıfır sıkıntı

Peşindeyiz hepsinin bırakmayız kırıntı

Kafam yüksek gezerim gözlerimde ışıltı

Oluyoruz çıkıntı çünkü sıfır sıkıntı!

Sıfır sıkıntı sıfır sıkıntı

Sokakta siren sesi telefonda hışırtı

Neden böyle yaptınız?

Canımız çok sıkıldı

Sıfır sıkıntı sıfır sıkıntı

Sistemi sikiyim anlattıklarım bildiklerimle alakalı

Kovalarız bu sokaklarda fiyakalı

Sokayım riyakarların aklındakı kalın düşünce tuğlalarını

Kurtarma yarını kafanda anı yaşa ilk kural bu day

Bir tutam çabayı yerle bir edenler

Aslında bakarsan sonunda derbeder olanlar

Merkezi kimseye değil

İlk etapta kendine soranlar burada

İst Trip Şeyho Noisart Zadex Muşta Islah

Edilir düşmanlar hızla Karaköy şebeke kovalar hızla bitch

Sen yalan ol kıskan

Trip Çete alev aldı 7 Tepe

Sözlerimiz bir reçete dumanaltı nesillere

Dolaşır üstünde beatin rodeo

Yine mi yönümüz ghetto

Istanbul bu ve de yanında Şeyho

Bu Ehl i Babylon Teo

Sofik algım dumanlanan ruhum kurar bütün bağlantılar spiritüel

Bu beyaz bulutlar yok yavaş cocuklar hız ibresi artar bu müzik ritüel

Düzen değil kuzen ama hep kafamız güzel

Junky kankilerle funky partilerde

Bambi munchies herkes katil harbiden

İçimde tutamam nefesim

Biz yaptık kırıldı hevesin

Her yer keleş biraz da beleş

Yakala birini delek

Kafalar gide gele çekilecek

Kapa kepenkleri Trip gelecek

Ateş vur dur yak

Kafa kırık bak

Kalanı yok et hemen gecenin tribi gelir en tepeden

Yala yala paradan

Sabah sabah kanakan

Kara Karaköyüm lan

Arapcami ghettoman

Delirmişler ya da bizi delirtcekler

Siz biz demeyecekler mahkum edip ezecekler

Üstünde gökyüzü bak ayağının altında dünya

Eğitim okulda olmaz çocuk bir çık sokağa aaa

Müfredatı cahilleşmek üzerine

Orta parmak kaldır boktan dünya düzenine

Üzerine sürüyoruz üzerine

Tony Montana gibi sizi düzerim

Bro hi five trip thug life

Hayat half life size large size

Gemi batmaz bu limanda

Wack inanmaz delik açmaz

Ama şaşmaz hedef hep tek bu gece de itlik serserilik

Sadece uyardık terslemedik

Bu bi' ön sunum aga ama ders demedik

Kapa kapıları bacadan giricem bi' kerede

İkileme düşüp kafa gider yine dikine de

Piyasada bitirime gerek olduğundan burdayım

Punchları sapladım etine de

MC DJ B boy Writer

Rızla sigara griender Trip Şeyn Muşta street fighter

Sahnende bırak lan mic'ı

Sıfır sıkıntı sıfır sıkıntı

Peşindeyiz hepsinin bırakmayız kırıntı

Kafam yüksek gezerim gözlerimde ışıltı

Oluyoruz çıkıntı çünkü sıfır sıkıntı!

Sıfır sıkıntı sıfır sıkıntı

Sokakta siren sesi telefonda hışırtı

Neden böyle yaptınız?

Canımız çok sıkıldı

Sıfır sıkıntı sıfır sıkıntı

Yedim kafayı

Moruk hadi bir beat aç

Geçirelim iki laf

Kaçacaksan Amerika'ya sür geçsin gemileri filikan

Açık denizlere dalıp derinlere demir at

Etkiledi seni Şam Di mi? Yeni nesil yepisyeni tarz

Hezimeti keyif verir ekip has

Ve bilesin en piçleri Şehinşah Şehinşah Şehinşah

Sevme beni unut beni

Tanıma sakın ha Ufuk değil

Estetik parası ayarlasam

Yollardım konsere Mestefe'yi deli gibi yaz

Seni bi silah yapar elindeki mik

Seni bi kral yapar beni militan hepimiz için iyi bir trip var ederiz arz

Ve başladı bizim istila

Speedy Mustafa stili sikeyim şirketlerinizi

Reddettik sisteminizi düz tutamaz denge beni

Üstüme giydim pezevenk gömleğimi

Sen para ver rap'e ben böbreğimi pembe bereni bordoya boya bari

Sikleyelim ne dediğini

Severim çiğköfte ve milkshake

Miden bulanmasın gevşek

Yeditepe İstanbul Trip Gang

Yerin altına ineriz yükselerek

Yürü Allah versin ha

Uber'de Au revoir merci çal

Karaköy tarifeler gaddar

Sıkıntı çift sıfır amcıklar

Serseri günahsız veletti, şeytan da bir aralar melekti sikik

Dünya düzenine kafa tutmam için sadece para değil gerekli

Huzur çoktan semtimde emekliydi

İstanbul Trip bu Karaköy hood (hood hood)

Muşta sokakta Şeyho'da yanımda flexteydi

Noisart yine bizle beat'te

O zaman parçaya hadi hit de

Ne yaparsam yapayım çıkmaz ki başım bu her türlü beladan git be

Sanıyor rahatım baya kitle iki gün part çalış günüm bit be

Hip Hop 15 senedir omzumda olacak parlayan en güzel rütbe

Sıkıntıya ziyan gecelere firar

Beyaz yaka kirlenir sokakları arar

Verdiğim karar Hip-Hop bana kariyer azim bu kültüre yıkılmaz bariyer

S A Karayel kuzeyin batısında

Her daim adım var Rap'in çatısında

İki yakasında bu şehrin esamemiz

Bu yüzden yırtıcı bi' biraz ifademiz

Belli mesafemiz hırsızlara bir de biz talibiz yine yıldızlara

Küs şansına sen küs şansına düşece'z biz kabus olup aklına

Too Much'ı tahtına mühürledik

Hadi buradan yol alın homeboylar

İsmimi bilir benim her şehirde emin olun ki b boylar

Sıfır sıkıntı sıfır sıkıntı

Peşindeyiz hepsinin bırakmayız kırıntı

Kafam yüksek gezerim gözlerimde ışıltı

Oluyoruz çıkıntı çünkü sıfır sıkıntı

Sıfır sıkıntı sıfır sıkıntı

Sokakta siren sesi telefonda hışırtı

Neden böyle yaptınız?

Canımız çok sıkıldı

Sıfır sıkıntı sıfır sıkıntı