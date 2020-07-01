İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
İkinci el araç fiyatlarının artması nedeniyle vatandaşlar sıfır araçlara yönelmeye başladı. Firmaların yaptığı kampanyalardan yararlanmak isteyenler, bayiler önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.
01.07.2020 09:53 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:15
Kredi faizlerinin düşmesiyle otomobil piyasasında ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Son günlerde ikinci el araç fiyatlarının artış göstermesi ve firmaların sıfır araçlarda kampanya yapması üzerine vatandaşlar sıfır otomobil bayilerine akın etmeye başladı.
SAATLERCE KUYRUK BEKLİYORLAR
Daha önce ucuz olan ürünleri almak için görülen kuyruklar, fiyatları 110 bin bin liranın üzerinde olan sıfır otomobiller için görülmeye başladı. Vatandaşlar sıfır otomobil alabilmek için bayilerin önünde saatlerce kuyruk bekliyor.
KUYRUK AKŞAMA KUYRUK UZUYOR
Her müşteriyle bir bayi yetkilisi ilgileniyor. İnsanlar sosyal mesafe kaidesine göre içeri alındığı için bayi önlerinde kuyruk oluşuyor. Bayilerin önündeki kuyruklar sabah saatlerinde az olurken, akşam üstü ise kuyruğun boyu gittikçe uzuyor.