İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi

Kredi faizlerinin düşmesiyle otomobil piyasasında ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Son günlerde ikinci el araç fiyatlarının artış göstermesi ve firmaların sıfır araçlarda kampanya yapması üzerine vatandaşlar sıfır otomobil bayilerine akın etmeye başladı.

SAATLERCE KUYRUK BEKLİYORLAR

Daha önce ucuz olan ürünleri almak için görülen kuyruklar, fiyatları 110 bin bin liranın üzerinde olan sıfır otomobiller için görülmeye başladı. Vatandaşlar sıfır otomobil alabilmek için bayilerin önünde saatlerce kuyruk bekliyor.

KUYRUK AKŞAMA KUYRUK UZUYOR

Her müşteriyle bir bayi yetkilisi ilgileniyor. İnsanlar sosyal mesafe kaidesine göre içeri alındığı için bayi önlerinde kuyruk oluşuyor. Bayilerin önündeki kuyruklar sabah saatlerinde az olurken, akşam üstü ise kuyruğun boyu gittikçe uzuyor.