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Sıfır otomobil almak için kuyruğa girdiler

Sıfır otomobil almak için kuyruğa girdiler İkinci el fiyatları patladı, sıfır otomobil bayileri önünde kuyruk oluştu Bursa'da sıfır otomobil almak isteyen vatandaş bayiler önünde kuyruk oluşturdu.

01.07.2020 09:53 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:00

Sıfır otomobil almak için kuyruğa girdiler

İkinci el fiyatları patladı, sıfır otomobil bayileri önünde kuyruk oluştu

BURSA - Bursa'da sıfır otomobil almak isteyen vatandaş bayiler önünde kuyruk oluşturdu.

Son günlerde ikinci el araç fiyatlarının büyük artış göstermesi ve otomobil fabrikalarının sıfır araçlarda kampanya yapması üzerine vatandaşlar sıfır otomobil bayileri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Daha önce ucuz olan ürünleri almak için görülen kuyruklar, fiyatları 110 bin bin liranın üzerinde olan sıfır otomobiller için görülmeye başladı. Vatandaşlar sıfır otomobil alabilmek için bayilerin önünde saatlerce kuyruk bekliyor. Her müşteriyle bir bayi yetkilisi ilgileniyor. İnsanlar sosyal mesafe kaidesine göre içeri alındığı için bayi önlerinde kuyruk oluşuyor. Bayilerin önündeki kuyruklar sabah saatlerinde az olurken, akşam üstü ise kuyruğun boyu gittikçe uzuyor.

Sıfır otomobil almak için kuyruğa girdiler

Kaynak: İHA

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