Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal Bedenimizde ki Enerji Merkezlerini Dengeleyen Taşları Anlattı.

Bedenimiz de milyonlarca sinir ucu vardır. 7 sinir ucu hormonların geçtiği noktalardır. Bu hormonların geçtiği enerji merkezlerine çakra denilir ikenTasavvuf da Letaif noktaları olarak bilinmektedir.

Hindu geleneklerine ve bazı inanç sistemlerine göre insanda bulunan enerji merkezlerinin girdap şeklinde dönen enerji alanlarına çakra denir.

Bedenimiz de milyonlarca sinir ucu vardır. 7 sinir ucu hormonların geçtiği noktalardır. Bu hormonların geçtiği enerji merkezlerine çakra denilir ikenTasavvuf da Letaif noktaları olarak bilinmektedir.

Çakra Blokajların da Oluşan Hastalıklar Nelerdir?

Anne rahminden itibaren yaşanılan her bir? olayda beden içerisin deki enerji kanallarımız tıkanmaya başlar. Enerji kanalları tıkandığın dabeden derahatsızlıklar başlar.Ana 7 çakra çok önemlidir. Birinden biri bozulduğunda zihisel, ruhsal ve bedensel problemler oluşur.

Kişiler de tepe çakrası nda blokajvar isebaş ağrıları, takıntılar, vesveseler oluşur.Tepe çakrası blokajlı olan kişiler Mucizelerin kendihayatına girmeyeceklerine inanırlar ve hayatta hep zorlanırlar.

Tepe çakrası blokajını açmak ve dengelemek için Ametist taşı, Havlit ve kristal Kuvars Taşıkullanabilirler.

Ametist taşı nı hipeetiroit hastaları kullanamaz.Stres ve alerjiye iyi gelmektedir.

Kristal kuvarsşifa gücü yüksek bir taştır. Radyasyonu topladığından dolayı sık sık taşı toprağın içine koyarak negatifliğini temizlemek gerekir.

Üçüncü göz dediğimiz Alın ortası çakramız dablokaj var ise kişi panik atak yada obsesif bozukluğu yaşayabilir. Kişiler sevdikleri insanlara bir şey olacak diye sürekli korkarlar. Üçüncügözçakra blokajını açmak ve dengelemek için Dumanlı Guars ve Ametrin, Florit kullanabilirsiniz.

Dumanlı guars taşıbağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle kanser hastaları suyunu hazırlıyarak taşın suyunu içebilirler.

Boğaz çakrası blokajlı ise kişi sürekli evet der ve hayır demesini bilmez.Duygularını bastırır. Boğaz çakrası blokajlı olan kişiler Tiroit, astım gibi problemler yaşarlar. Firuze,Lapis lazuli, sodalit taşı kullanabilirler. Lapis lazuli taşı korkan çocukların yastık altına koyabilirsiniz. Sodalit taşını suya koyarak içildiğinde insülin direnci ne destek verir.

Kalp çakrası blokajlı olan kişiler kalben kuzgın olanlardır. Kalp çakrası blokajlı olan kişilerKalp problemi yaşarlar.

Aventurin, Yeşim ve Rosa guars taşı kullanılabilinir. Aventurin taşı kalp çarpıntılarına iyi gelir ve şans taşı olarak bilinmektedir. Rosa guars ayrıca aşk taşı diye bilinmektedir.Yeşim taşı ve Aventurin kadim bilgilerde nazarı alan taş olarak bilinmektedir

Göbeğin iki parmak üstü olan güneşsinirağı çakrası blokajlı olduğunda kişiler geçmişi affetmezler. Geçmiş döngüsün de döner dururlar. Mide bağırsak problemiyaşarlar.

Kaplangözü ve Aragonittaş kullanabilirler.

Aragonit taşını bedenin de kisti olan kişiler kullanamaz! Aragonit taşın da eser miktarda kurşun minerali vardır. Kurşun minerali ağır materyal demektir. Önemsiz bir kist kansere dönüşebilir. Bilinçsiz taş kullanılmamalıdır. Kaplangözü mide, bağırsak problemlerine iyi geldiği gibi bir dizi kullanılmasını önermiyorum Özgüveni artırdığından dolayı geçmişten itibaren ayrılık taşı diye bilinmektedir.

Göbeğin iki parmak altı olan sakral çakra blokajlı olduğunda kişilerbereketsiz olurlar. Sırtına yaşamın yükünden hariç sevdiklerinin yükünüalmaktaneklem ağrıları, romatizma gibi problemler yaşar.Çakra blokajını açmak ve dengelemek için Sitrin ve Kehribar taşı kullanabilirler. Sitrin taşı bereket taşı diye bilinir iken şeker rahatsızlığın da da kullanılmaktadır.

Kök çakra üreme bölgesidir. Kök çakra blokajlı olan kişiler herkesi severler ve hakettiği sevgiyi almadıklarını düşünürler. Miyom, kist, hemoroit gibi problemler oluşur.Garnet ve akik, unakit taşı kullanılması kök çakrayı dengeleyecektir. Garnet taşı kansızlığa iyi geldiği gibi kistleri de şifalandırma dadestektir.. Akik taşıkanamalaraiyi geldiği gibiyüksek tansiyonlular kullanamaz.

7 çakranın blokajlı olması kişiler de Kanser rahatsızlığını oluşturur.

Bedenin içerisinde ki tekerin dönmesi gerekir. Bizler çakralarımızı olumlamalar yaparak, esmaül hüsna çekerek ve kainat eczanesi olan mineral taşıyan taşlardan faydalanabiliriz.