ŞİFALI TAŞ UZMANI BELGİN DAL AÇIKLADI.

Corona virüsünden kurtulmak için neler yapmalıyız? Enerjimizi nasıl yükseltiriz?

Corona Virüsü ne mi yakalandım?

Ya çocuğuma bir şey olursa?

Annem, Babam uzakta ya hasta olurlarsa?

Sürekli bu korkularla yaşadığımız sıkışmış bir hayat yaşıyoruz. Bu korkular ile panik atak ya da Anksiyete bozukluğu yaşıyor ve ya gittiğim hastane de corona ya yakalanırsam diyerek tekrar korku üretiyoruz. Nefes almayı unuttuğumuz bu günlerde neler yapmalıyız?

Her bir kişinin korktuğu, sevdiklerini kaybettiğigünlerdekorkuyu bırakarak zihin, beden ve ruhumuzu dengede tutmalıyız. Bizler yaşamımız da her neyi düşünür isekonu yaşarız. Sevdiklerimizi kaybetmekten korkuyorsak sevdiğimizi kaybederiz. Zihin bilinçaltına yerleştirdiği kodu aktive eder. Bu kodungerçekleşmesini sağlar. Korku titreşimien hızla yayılan frekanstır.

Frekans bir olayın birim zaman (genel olarak 1 saniye) içinde hangi sıklıkla, kaç defa tekrarlandığının ölçümüdür.

Her şeyin özü enerjidir.Düşünce enerjidir. Enerji sürekli titreşerek bir salınım oluşturur. Bizler de insanoğlu olarak sürekli titreşen enerjileriz. Bundan dolayı

Sürekli Coronabana bulaşacakkorku frekansını yayarsanız bu kaçınılmaz olacaktır. Zihinbutitreşimidüşüncenizi gerçekleştirmek için frekans yayacak ve bedeninbağışıklık sistemini düşürecektir.

Corona görünmez bir düşman olabilir. Bizler evreneyaydığımız korkufrekansını zihin, beden ve ruhun denge frekansına getirebiliriz. Kendimizesesli olarak verdiğimiz telkinler, meditasyonlar, yaydığımız şifa frekansı, sosyal mesafe, maskeve içeriğin de çinko minerali ve selenyum minerali taşıyan bağışıklık sistemini güçlendiren taşlar kullanabiliriz.

Tıbbın babası olan İbni sina nın zamanında kullandığı ve kitabında geçenkehribar bağışıklık sistemini güçlendren taşlardan birtanesidir.

Kanı sulandırma özelliği olan KehribarAvrupa da özellikle Almanya da çocuk doktorları tarafından reçeteye yazılır ve süt dişi çıkaran çocuklar için eczanelerde satılır. Elbette ki kainattaki her bir zerreyibilinçsiz kullanmıyorisektaşları da bilinçsiz kullanamayız. Edirne selimiye külliyesinin duvarındailaç tabletlerinin kehribar dan yapıldığı anlatılsa da Kehribarı kanı pıhtılaşmayan kişiler kullanamaz.

Selenyum minerali içeren selenit taşı deri gözeneğinden içeri girerek bağışıklık sistemini güçlendirmede destek vermektedir. Selenyum mineraliayrıcakist ve alerji problemlerinde de yardımcı olmaktadır. Sadece selenit taşında vardır.