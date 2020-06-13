Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor

Batman'ın Sason ilçesinde yüksek kesimlerde yetişen kenger otu, köylülerin geçim kaynağı oldu. İlçe sınırları içerisinde bulunan 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinden binbir zahmetle toplanan kenger otundan elde edilen şifa deposu kenger sakızı, aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

TOPLAMAK İÇİN 3 SAAT YÜRÜYORLAR

Özellikle dağların eteklerinde yetişen kenger sakızını toplamak için sabahın erken saatlerinde yola düşen köylüler, 3 saatlik yürüyüşün ardından ulaştıkları bölgede özellikle kurumuş dikenli kenger bitkilerinin etrafındaki toprağı kazıyarak kökü ortaya çıkarıyor.

KİLOSU BİN LİRAYA SATILIYOR

Köylüler, kökün baş kısmını keskin bir bıçakla keserek kenger sakızı halini alacak beyaz renkli sütü akıtıp bir kaba koyduktan sonra kurutarak sakız haline getiriyor. Kenger sakızının kilosu bin liraya satılıyor.

ŞİFA DEPOSU OLARAK BİLİNİYOR

Mereto Dağı eteklerinde kenger sakızı toplayan vatandaşlardan Cuma Aktaş, kenger sakızının uzun süre çiğnenebildiğini belirterek, sakızın özelikle ağız sağlığına iyi geldiğini söyledi. Kenger sakızı toplamanın çok zor olduğunu ifade eden Aktaş, bölgede kenger olarak bilinen bir bitkiden elde etikleri sakızın tam bir şifa deposu olduğunu aktararak, pazarlarda kilosunun bin liradan alıcı bulduğunu ifade etti.