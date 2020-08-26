Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu

Türk müziğinin başarılı isimlerinden Sibel Can'ın Şişli Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Sibel Can, aşk iddialarına son noktayı koydu.

ADI AŞK DEDİKODULARINA KARIŞTI

O dönemde Altınbaş Holding'in veliahtı Fatoş Sarıgül'le evli olan Emir Sarıgül ile Sibel Can'ın Fransız Alpleri'nde kayak tatil yaptığı ileri sürülmüştü. Sarıgül'ün 7 yıllık eşinden boşandıktan hemen sonra Sibel Can ile nikah masasına oturacakları dedikodusu yayılmışken, Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın aşkı fotoğraflarla kanıtlandı.

"BÖYLE BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Dün Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Sibel Can, geçtiğimiz yıl hakkında çıkan aşk iddiaları için "Böyle bir durum söz konusu değil. Mustafa Sarıgül çok sevdiğim ve değerli bir insan. Bu iddiaya cevap vermek bile son derece yanlış" dedi.