Show TV'deki Arıza dizisinde Van'dan dağ başı olarak bahsedildi
Show TV'de yayın hayatına başlayan "Arıza" dizisinin ilk bölümünde Van'dan "Dağ başı" diye bahsedilmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.
14.09.2020 20:01 | Son Güncelleme: 14.09.2020 20:13
Show TV'de yayınlanmaya başlayan 'Arıza' isimli yeni dizinin ilk bölümünde, Van ilinden 'dağ başı' olarak bahsedilmesi sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, kanalın ve dizi yetkililerinin özür dilemesini talep etti.
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Dizide yer alan sahnede Melek karakteri, Van'da doktor olan Halide karakterine yönelik, "İstanbul'da görev yapacağı hastane yok mu? Ne anlıyorsun o dağ başında nasır tedavi etmekten anlamış değilim" ifadelerini kullanıyor.
İlgili diyaloğa sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor. Kullanıcılar, #ÖzürDileShowtv etiketiyle yetkililerden özür bekliyor.