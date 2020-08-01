Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Wolfsberger ile antrenmana çıkmayacak

Galatasaray, dış transferde hareketli dakikalar yaşıyor. Sarı kırmızı kulüp, Wolfsberger forması giyen Shon Weissman'ı gündemine aldı. Takımıyla antrenmana çıkmayacağını söylenen İsrailli futbolcunun hedefleri olan büyük bir takımda oynamak istediği belirtildi.

ATA TOPRAKLARINA DÖNÜYOR

Ailesi İstanbul'dan göçen İsrailli oyuncunun ata topraklarına döneceği belirtildi. Weissman'ın Almanya ve İngiltere'den beklediği teklifleri alamadığı için sarı-kırmızılılara "Evet" dediği gündeme getirildi.

TAKIMLA İDMANA ÇIKMAYACAK

Kulübü Wolfsberger yönetimiyle görüştüğü ve Pazartesi günü başlayacak yeni sezonun ilk idmanına çıkmayacağını söyledi. Hedefleri olan büyük bir takımda forma giymek isteyen Weissman'ı ikna etmesine rağmen Galatasaray'ın henüz Wolfesberger'i ikna aşamasında olmadığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bu nedenle oyuncunun da devreye girdiği ve Wolfsberger yönetimine, bedelsiz geldiğini hatırlatarak bonservisinde kolaylık sağlanmasını istedi. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Weissman için Galatasaray'ın 4 milyon euro'dan kapıyı açtığı ifade edildi.

İSRAİL'DEN İLGİNÇ İDDİA

İsrail'in Walla gazetesi, Weissman'ın Galatasaray'a transferiyle ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Gazete Galatasaray'ın kulüp binasının hemen yakınında bulunan Neve Şalom Sinagogu'nun İsrailli golcü için çok önemli olacağının altını çizdi. Yakın arkadaşı Ariel Milis, "Weissman dindar biri. G.Saray'ı düşünmesinin ana nedenlerinden biri de İstanbul'un bu anlamda tüm ihtiyaçlarını karşılayacak olması" dedi.

31 MAÇTA 30 GOL ATTI

Weismann, bu sezon Avusturya Bundesliga'da çıktığı 31 maçta 30 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.