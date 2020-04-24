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Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı

İngiliz kulübü Sheffield United Futbol Kulübü'nün Twitter'daki Türkiye hesabı "İstanbul için iftar vakti" diyerek Ramazan topuyla gol atılan bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.

24.04.2020 23:40 | Son Güncelleme: 24.04.2020 23:54

İngiltere'nin köklü kulübü Sheffield United, iftar paylaşımıyla fark yarattı.

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Kulübün sosyal medyasındaki Türkiye hesabı "İstanbul için iftar vakti" diyerek Ramazan topuyla gol atılan bir videoyu takipçileriyle paylaştı.

Yüzlerde tebessüm yaratan bu yaratıcı video büyük beğeni topladı.