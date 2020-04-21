Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, takımın yıldız ismi Shane Larkin'le yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Yunan internet sitesi SDNA.gr'de yer alan habere göre; lscivert-beyazlı kulüp, geçtiğimiz aylarda Türk vatandaşlığına geçen ABD asıllı oyun kurucu ile olan sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

2 YIL İÇİN TOPLAM 7.7 MİLYON DOLAR

Haberde Larkin'in 2 yıl için toplam 7.7 milyon dolar kazanacağı belirtildi. 27 yaşındaki yıldıza ilk yıl 3.7, ikinci yıl için ise 4 milyon dolar ödenecek.Larkin böylece, Anadolu Efes tarihinin en fazla kazanan oyuncusu olacak.

AVRUPA'NIN EN FAZLA KAZANAN 2. OYUNCUSU OLACAK!

Anadolu Efes'le 7.7 milyon dolardan 2 yıllığına anlaşan Shane Larkin, resmi sözleşmeye imza attığı an Rus basketbolcu Alexey Shved'i geride bırakarak Avrupa'nın en çok kazanan 2. oyuncusu unvanına erişecek. Rus ekibi Khimki'de forma giyen Shved, kulübünde yıllık 3.5 milyon dolar kazanıyor. Avrupa'nın en çok kazanan ismi ise Barcelona'nın yıldızı Nikola Mirotic. İspanyol yıldızın yıllık yaklaşık 7 milyon dolar kazandığı belirtiliyor.