Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı

Sosyal medya paylaşımları ve tatil pozlarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, son olarak üstsüz güneşlendiği anlara ilişkin videoyu Instagram'ın hikaye kısmında paylaştı.

Son dönemlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla magazin figürü haline gelen Şeyma Subaşı, bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. Tekne tatilinden bikinili pozlarının takipçilerinin beğenisine sunan Şeyma, Instagram'ın hikaye kısmından da üstsüz güneşlendiği anlara ilişkin videoyu paylaştı.